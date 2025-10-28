×
Dermatologlardan influencer uyarısı

Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2025 07:00

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Başak Yalçın, son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle “mükemmel cilt” baskısı oluştuğunu belirterek, “Buna ‘Kore trendi’ diyebiliriz. Çünkü Kore’de mükemmel cilt çılgınlığı var. Bu nedenle botoks yaşı da merdiven altı yerlerde 15’e kadar düştü” dedi.

Türk Dermatoloji Derneği Kongresi’nde bazı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Başak Yalçın şunları söyledi: “En çok akne görülme yaşı hâlâ ergenlik dönemi. Ancak son dönemde akneyi erken yaş ve daha geç dönemde de görmeye başladık. Ergenlikten önce görülmeye başlayan aknenin en önemli nedeni çocuklarda kontrolsüz kozmetik ürün kullanma merakı.

ÇOCUKLARIN DERİLERİ BOZULMAYA BAŞLADI

Özellikle kız çocuklarında ergenlik dönemi öncesinde hem aknede hem de cilt hastalıklarında ciddi bir artış görüyoruz. Deri bariyerleri tam gelişmediği için bozuluyor ve egzamalar, cilt kızarıklıkları oluşuyor. Ürün seçerken çoğunlukla influencer önerileriyle seçiyorlar. Fenomenler ne önerirse onları kullanıyorlar. Oysa her cilt tipi her ürün için uygun değildir. O kadar çok ürün kullanıyorlar ve değiştiriyorlar ki bu çok zararlı. Hatta bazı kişiler ciltlerini bu ürünlerden temizlemeden uyuyorlar. Bu nedenle erişkin dönemde de akne arttı. Stres akneyi tetikleyen bir unsur. Cilt her zaman ruhun aynasıdır. Ciltte meydana gelen her şey genel sağlığımızı etkiler.”

Dermatologlardan influencer uyarısı

ORGANİK ÜRÜN KANDIRMACASI

- Son dönemde organik ürün kullanma çılgınlığının da arttığını belirten Prof. Dr. Başak Yalçın, “Zeytinyağı gibi çeşitli yağlar, asırlar önce kullanılan ürünler. İnsanlar o dönemde kozmetik olarak kullanacak başka şey bulamadıklarından kullanmışlar. Organik demek illa cilde iyi gelecek demek değildir. Kozmetik ürünlerin tüm çalışmaları yapılıyor, cildi tahriş etmemesi sağlanıyor. Oysa organik ürünlerde bunu bilmiyoruz. Organik ürün güvenli ürün demek değildir. Bu ürünlerin cilde uygulanması sonucu çok fazla egzama görüyoruz. Argan ve kantaron yağını halkımız çok seviyor ama bazı kişilerde ciddi alerjik reaksiyona neden oluyor. Bazen çok yağlı oluyor, akneleri artırabiliyorlar. Bazen güneş yanıklarına bile neden olabiliyorlar” dedi.

