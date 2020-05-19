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Haber Giriş: 19.05.2020 - 14:01,Son Güncelleme:

Derin Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Derinin Zıt Anlamlısı

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Derin Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Derinin Zıt Anlamlısı
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Derin kelimesinin zıt anlamlısı olarak hangi kelimenin kullanıldığı internet üzerinden sıkça araştırılıyor. Anlamları ve okunuşu ile yazılışları farklı olan kelimeleri öğrenerek amaca uygun değişik zamanlarda kullanabilirsiniz. Peki derin kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Derinin zıt anlamlısı hakkında detaylar.

Derin kelimesi zıt anlamlı olarak, ‘sığ,’ sözcüğü ile karşılık buluyor. Bu doğrultuda sığ sözcüğünün derinliği çok az olan deniz ve göl ya da akarsu gibi yerler için kullanılan kelime olduğunu söylemek mümkün.

 Derin Zıt Anlamlısı

 Derin kelimesinin anlamını bakıldığında ise, ‘Dibi yüzeyinden, ağzından ve cephesinden uzak olan’ şekilde ifade edildiğini söylemek mümkün. Bu doğrultuda derin kelimesine karşılık olarak zıt anlamlı şekilde, ‘sığ’ sözcüğünü kullanabilirsiniz. Her iki sözcük de hem gerçek anlamı ile beraber hem de mecazi anlamı üzerinden ele alınabilmektedir.

 ‘’Deniz burada çok derin tehlikeli yüzemeyiz.’’

 ‘’Bu çok sığ bir düşünce yapısıdır.’’

 Bu şekilde daha birçok farklı cümle içerisinde gündelik yaşamda her iki kelimeyi de kullanmanız mümkün. Aynı zamanda amaca göre tek başına da değerlendirebilirsiniz. Bu doğrultuda derin kelimesi için zıt anlamlı olarak sığ sözcüğü bizi karşılamaktadır.

 

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