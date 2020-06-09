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Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),(DHA)
Haber Giriş: 09.06.2020 - 10:05,Son Güncelleme:

Derik'te meşe ağaçlarının bulunduğu alanda yangın

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Derik'te meşe ağaçlarının bulunduğu alanda yangın
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MARDİN'in Derik ilçesinde, meşe ağaçlarının da bulunduğu yeşillik alanda yangın çıktı. 5 dönümlük alanda etkili olan yangın, 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

Derik ilçesine bağlı Kale Mahallesi kırsalında dün yangın çıktı. Yeni dikilen meşe ağaçlarının da bulunduğu yeşillik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları 2 saatlik müdahalenin ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangının 5 dönümlük alanda etkili olduğu belirlendi. Yangın söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede, yüzlerce ağacın küle döndüğü belirlendi.

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