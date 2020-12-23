Derik'te kaza: 3'ü çocuk, 7 yaralı
MARDİN'in Derik ilçesinde yol yapım çalışması nedeniyle yavaşlayan otomobile arkadan gelen otomobilin çarptığı kazada, 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Derik ilçesine 10 kilometre mesafede meydana geldi. Abdurrahman Aba yönetimindeki 06 RAM 91 plakalı otomobil, yol yapım çalışması nedeniyle yavaşlayan önündeki Burhan Demir (52) yönetimindeki 47 AP 300 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Demir'in otomobili takla atıp, ters döndü. Kazada, araçlarda bulunan 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazadan yara almadan kurtulan Burhan Demir, "Seyir halindeyken yol çalışması nedeniyle yavaşladığım anda, arkamdan gelen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla attık" dedi.
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