MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDerik'te kaza: 3'ü çocuk, 7 yaralı
GeriGündem Derik'te kaza: 3'ü çocuk, 7 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)
Haber Giriş: 23.12.2020 - 14:48 | Son Güncelleme:

Derik'te kaza: 3'ü çocuk, 7 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Derik'te kaza: 3'ü çocuk, 7 yaralı
Abone Olgoogle-news

MARDİN'in Derik ilçesinde yol yapım çalışması nedeniyle yavaşlayan otomobile arkadan gelen otomobilin çarptığı kazada, 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Derik ilçesine 10 kilometre mesafede meydana geldi. Abdurrahman Aba yönetimindeki 06 RAM 91 plakalı otomobil, yol yapım çalışması nedeniyle yavaşlayan önündeki Burhan Demir (52) yönetimindeki 47 AP 300 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Demir'in otomobili takla atıp, ters döndü. Kazada, araçlarda bulunan 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazadan yara almadan kurtulan Burhan Demir, "Seyir halindeyken yol çalışması nedeniyle yavaşladığım anda, arkamdan gelen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla attık" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle