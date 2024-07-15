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Deri hastalığı hayatını kâbusa çevirdi! Vücudu sürekli kanıyor

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#Hakkari#Amar#Deri Hastalığı
Deri hastalığı hayatını kâbusa çevirdi Vücudu sürekli kanıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 09:47

Hakkari'de 'Bülloz Pemfigoid' adlı deri hastalığı bulunan, doğuştan itibaren vücudunda su kabarcıkları oluşan, bunların patlaması sonucu yara bere içerisinde kalan Amar Yaşar (10), "Arkadaşlarım benimle dalga geçince çok üzülüyorum. Benimle oyun oynamıyorlar. İyi bir doktora gidip, tedavi olmak istiyorum" dedi.

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Derecik ilçesi Ortaklar köyüne bağlı Örencik mezrasında yaşayan 6 çocuk sahibi güvenlik korucusu Celal ve Besna Yaşar çiftinin 3'üncü çocuğu ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Amar Yaşar'ın vücudunda, doğuştan su dolu kabarcıklar oluşmaya başladı. Çiftin hastaneye götürdüğü Amar'a, bir deri hastalığı olan 'Bülloz Pemfigoid' teşhisi konuldu. Aile, birçok kez çocuklarını Van'a tedaviye götürdü ancak sonuç elde edilemedi. Su torbalarının patlaması sonucu oluşan yaralardan dolayı sürekli kaşınan ve görünümü nedeniyle arkadaşlarının dalga geçtiği Amar Yaşar, tedavi olmak istiyor.

'VÜCUDUM YARALARDAN SÜREKLİ KANIYOR'

Hastalığı nedeniyle okulda büyük sıkıntı yaşadığını anlatan Amar Yaşar, "Doğuştan bu hastalığa yakalandım. Birçok kez doktora götürüldüm ama bir türlü iyileşemedim. Arkadaşlarım benimle dalga geçince çok üzülüyorum. Benimle oyun oynamıyorlar. İyi bir doktora gidip, tedavi olmak istiyorum. Okuyup, öğretmen olmak istiyorum. Vücudum yaralardan sürekli kanıyor. Günde 5 kez kıyafetlerimi değiştirmek zorunda kalıyorum" dedi.

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'GÜNDE 5 DEFA ELBİSELERİNİ DEĞİŞTİRİYORUM'

Besna Yaşar (34) ise çocuğunun bu durumuna çok üzüldüğünü söyleyerek, "Çocuğum doğuştan beri böyle. Doktorlar 'Bülloz Pemfigoid' hastalığı teşhisi koydu. Kışın iyi fakat yazın sıcak hava nedeniyle yaraları daha belirgin ve kötü oluyor. Yazın günde 5 defa elbiselerini değiştiriyorum. Okulda arkadaşları onunla dalga geçiyor. Tedavisi için destek bekliyoruz" diye konuştu.

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#Hakkari#Amar#Deri Hastalığı

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