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Dereyi kirleten tesis kapatıldı

#Kamara Deresi#Atık#Marmara Ereğlisi
Dereyi kirleten tesis kapatıldı

Kamara Deresi’ni kırmızıya boyayan geri dönüşüm tesisinin faaliyetleri durdurularak, 500 bin lira para cezası uygulandı.

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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi, atılan atıklar nedeniyle kırmızıya bürünerek Marmara Denizi’ne aktı. Önceki günkü kırmızı görüntünün ardından İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi Belediye ekipleri harekete geçti. Ekiplerin dereden aldığı numuneler, inceleme için gönderildi. İncelemede kirliliğe bir geri dönüşüm tesisinin neden olduğu açıklandı.

İZİN BELGESİ YOKMUŞ

Müdürlükten yapılan açıklamada şöyle denildi: “Kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edilen söz konusu plastik çapak yıkama ve geri dönüşüm tesisinin çevre izin ve lisans belgesinin bulunmadığı tespit edilmiş ve dereye verilen atık sudan analiz yapılmak üzere numune alınmıştır. Müdürlüğümüz tarafından çevre kanunu kapsamında söz konusu işletmeye çevre izin ve lisans belgesinin bulunmaması nedeniyle ve dereye atık sularını vermesi nedeniyle 500 bin lira ceza kesilerek, faaliyet durdurma işlemi tesis edilecek olup ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.”

 

 

 

 

 

 

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#Kamara Deresi#Atık#Marmara Ereğlisi

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