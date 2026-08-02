×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dereye uçan otomobilde büyük oyun! "Ölü" planı deşifre oldu

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Akçakale#Kaza
Dereye uçan otomobilde büyük oyun Ölü planı deşifre oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 02:40

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü olarak aranan Abdulkadir Taştan'ın (36), kendisine "ölü" süsü vermek için plan yaptığı belirlendi. Taştan'ın ailesini arayarak yurt dışına kaçtığını söylediği öne sürülürken, kullandığı otomobilin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Arıcan Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Taştan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GET 243 plakalı otomobil, Selgelen Deresi'ne uçtu. Kazayı fark eden mahalle sakinleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, polis dalgıç ve ambulans ekipleri sevk edildi. Derede otomobile ulaşıldı ancak Abdulkadir Taştan bulunamadı.

KENDİNE 'ÖLÜ' SÜSÜ VERMEK İSTEMİŞ

Abdulkadir Taştan'ın, kendisine "ölü" süsü vermek için plan yaptığı tespit edildi. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen Taştan'ın planı, ailesini aramasıyla ortaya çıktı. Taştan'ın ailesini arayarak yurt dışına kaçtığını söylediği öne sürüldü.

Ayrıca, Taştan'ın kullandığı ve dereden çıkarılan 34 GET 243 plakalı otomobilin yapılan incelemede çalıntı olduğu belirlendi. Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları durduruldu. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Taştan'ı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Akçakale#Kaza

BAKMADAN GEÇME!