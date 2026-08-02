Dereye uçan otomobilde büyük oyun! "Ölü" planı deşifre oldu

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Olay, gece saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Arıcan Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Taştan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GET 243 plakalı otomobil, Selgelen Deresi'ne uçtu. Kazayı fark eden mahalle sakinleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, polis dalgıç ve ambulans ekipleri sevk edildi. Derede otomobile ulaşıldı ancak Abdulkadir Taştan bulunamadı.

KENDİNE 'ÖLÜ' SÜSÜ VERMEK İSTEMİŞ

Abdulkadir Taştan'ın, kendisine "ölü" süsü vermek için plan yaptığı tespit edildi. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen Taştan'ın planı, ailesini aramasıyla ortaya çıktı. Taştan'ın ailesini arayarak yurt dışına kaçtığını söylediği öne sürüldü.

Ayrıca, Taştan'ın kullandığı ve dereden çıkarılan 34 GET 243 plakalı otomobilin yapılan incelemede çalıntı olduğu belirlendi. Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları durduruldu. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Taştan'ı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.