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ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)
Haber Giriş: 29.05.2020 - 13:52,Son Güncelleme:

Dereye uçan kamyonetin mahsur kalan sürücüsü kurtarıldı

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Dereye uçan kamyonetin mahsur kalan sürücüsü kurtarıldı
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RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde, dereye uçan kamyonetin sürücüsü Mustafa Kesimal (30) yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan, ancak derenin karşı kıyısında mahsur kalan Kesimal itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası karayolunda meydana geldi. Mustafa Kesimal yönetimindeki 53 FL 159 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Hala Deresi'ne uçtu. Yaralanan sürücü, kendi imkanları ile kamyonetten çıkıp, karşı kıyıya çıktı. Kamyonet ise derede yaklaşık 250 metre sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kesimal, itfaiye merdiveni ile kurtarılarak, Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet ise ekipler tarafından dereden çıkarıldı.

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