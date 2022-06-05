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Dereye düşüp akıntıda kaybolan Ummanlı turistin tişörtü bulundu

#Rize#Çamlıhemşin#Umman
Dereye düşüp akıntıda kaybolan Ummanlı turistin tişörtü bulundu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaya üzerinde fotoğraf çektirdiği sırada dengesini kaybedip dereye düşen ve akıntıda kaybolan Ummanlı turist Al Rawahi Favvzi Faız Zaid'i (49) arama çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor. Ekipler, 2 kilometre uzaklıkta dere kenarında Zaid'e ait tişört parçasına ulaştı.

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Olay, 3 Haziran’da Çamlıhemşin ilçesi, Galer Düzü mevkisinde meydana geldi. Al Rawahi Favvzi Faız Zaid, iddiaya göre kaya üzerine çıkarak fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Zaid, Ayder Deresi'ne düştü. Karların erimesi nedeniyle debisi yükselen derede akıntıya kapılan Zaid gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK) ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Dereye düşüp akıntıda kaybolan Ummanlı turistin tişörtü bulundu

Öte yandan Zaid'in derede akıntıya kapıldığı anlar, arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde riskli bir yerde kaya üzerine çıkan Zaid'in eğilerek suya dokunmaya çalıştığı, bu sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybedip dereye düştüğü yer aldı.

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Dereye düşüp akıntıda kaybolan Ummanlı turistin tişörtü bulundu

TİŞÖRTÜ BULUNDU

Debi yüksekliği nedeniyle suya giremeyen ekipler, kıyıdan çalışma başlattı. Aramaların 3'üncü gününde AKUT ekipleri kayıp turiste ait tişört parçasına ulaştı. Zaid'in dereye düştüğü yerden 2 kilometre aşağıda bulunan tişörtü arkadaşları tarafından teşhis edildi.

Dereye düşüp akıntıda kaybolan Ummanlı turistin tişörtü bulundu

AKUT gönüllüsü Deniz Engin, "Bugün yaptığımız arama çalışmaları sırasında olayın yaşandığı yerden 2 kilometre aşağıda sonda ile arama yaparken derenin kenarında bir tişört bulduk. Hemen yakınlarına ve arkadaşlarına gösterdik. Yakınları da tişörtün şahsa ait olduğunu belirtti. Biz de çalışmamızı o bölgede yoğunlaştırdık. Su seviyesi hala yüksek ve yükselmeye devam ediyor. Sondalarla birlikte kendimizi güvende hissettiğimiz yerlerde suya girerek diğer yerlerde ise kenardan arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada görevli diğer ekiplerle beraber gruplara ayrılarak arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

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Dereye düşüp akıntıda kaybolan Ummanlı turistin tişörtü bulundu

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#Rize#Çamlıhemşin#Umman

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