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Gündem
Aleyna KESKİN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

Dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

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Dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dereye düşen yavru köpek kurtarıldı
Akçaabat ilçesi Galanima deresine düşen yavru köpek çıkamadı. Yavru köpeği durumunu fark eden vatandaşlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Akçaabat itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri seyyar merdiven yardımı ile indikleri deredeki köpeği korkmasın diye bir süre sevdikten sonra dereye uzattıkları kurtarma aparatı ile çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirlenen sahipsiz köpek, itfaiye ekipleri tarafından beslendikten sonra bırakıldı.
Dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

 

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