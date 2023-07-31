×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Dereye düşen otomobilde yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Rize#Kaza#Çayeli
Dereye düşen otomobilde yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 10:51

Rize'nin Çayeli ilçesinde düştüğü derede ters dönen otomobildeki Kemal Çerman (53) hayatını kaybetti, sürücü Coşkun A. (44) yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köprübaşı köyünde meydana geldi. Ağaran Şelalesi'nden ilçe merkezine dönen Coşkun A. idaresindeki 61 VV 507 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, çarptığı Köprübaşı Köprüsü'nün korkuluklarını aşarak dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 metre yüksekten düştüğü derede ters dönen otomobildeki Kemal Çerman, hayatını kaybetti. Araçtan yaralı çıkarılan sürücü de ambulansla kaldırıldığı Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Dereye düşen otomobilde yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rize#Kaza#Çayeli

BAKMADAN GEÇME!