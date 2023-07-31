Dereye düşen otomobilde yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

Haberin Devamı

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köprübaşı köyünde meydana geldi. Ağaran Şelalesi'nden ilçe merkezine dönen Coşkun A. idaresindeki 61 VV 507 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, çarptığı Köprübaşı Köprüsü'nün korkuluklarını aşarak dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 metre yüksekten düştüğü derede ters dönen otomobildeki Kemal Çerman, hayatını kaybetti. Araçtan yaralı çıkarılan sürücü de ambulansla kaldırıldığı Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.