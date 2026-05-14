Dereye düşen Eslem’i kurtaranlar canlarını hiçe saydı

Olay, 12 Mayıs’ta ilçeye bağlı Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. Köprü ayağının bulunduğu bölgede duran Eslem Yenilmez, ayağının kayması sonucu dengesini kaybedip, dereye düştü. Akıntıya kapılan Yenilmez, suda çırpınarak yaklaşık 300 metre boyunca sürüklendi. Durumu fark eden çevredekiler, hemen yardıma koştu. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından dere yatağına iple inilerek akıntıyla sürüklenen Eslem’e ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların ortak çalışması sonucu halatla bulunduğu bölgeden yola çıkarılan Eslem Yenilmez, hazır bekleyen ambulansa alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eslem Yenilmez’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yüzme bilmediği halde kayalıklardan inerek kurtarma çalışmalarına katılan Okan Solmaz ile yüksek duvardan aşağı inip küçük çocuğa ulaşan Kemal Ateş o anları anlattı.

‘YÜZMEYİ BİLMİYORUM AMA DEREYE İNDİM’

İple dereye inerek kızı kurtaran Okan Solmaz, “Yüzme bilmediğim halde getirilen iple dereye indim. Çocuk kendinde değildi zaten kalp masajı yaptılar, kendine geldi. Sonra da yukarı çektik” ifadelerini kullandı.

‘O AN BİR ŞEY DÜŞÜNMEYE VAKİT OLMUYOR’

Kemal Ateş, Eslem'i kurtarmak için gerekli olanı yaptıklarını ifade ederek, “Derenin derin olmadığını varsaymıştım. En fazla ayağımız kırılırdı. Çok da düşünemiyorsun o an ve atlıyorsun. Yüzüstü yatan bir çocuk vardı. Gereğini yaptık. Başka türlü oraya inemezdik, zamanımız da yoktu. İnsanın bir şey düşünmeye vakti olmuyor” dedi.

‘DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜNCE ŞOK OLDUM’

Eslem’i kurtarmak için ip bulan Sevgi Kocaman, “Çocuğun boğulduğunu ve ip getirmemiz gerektiğini söylediler. Ben de şok oldum. Balık satan bir ağabey var onun yanına koştum. Herkes onun yanına gitmiş. Bir ip bulmaya çalıştık. Betonun arasına top düşmüştü, onu almaya gidiyordu. Oğlum da topu almaya gidiyordu. Baktım ki çocuk da suya düşünce hemen polisi ve ambulansı aradık. Kendimi dışarı attım sonra da kızı kurtardılar. Tebrik ederim. Onlar olmasaydı olmazdı” diye konuştu.