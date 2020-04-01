Deren İsminin Anlamı Nedir? Deren Ne Demek?

Deren Türkçe kökenli bir isimdir. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış orijinal isimler arasında yer alıyor. Hem anlamı açısından hem de telaffuz noktasında pek çok kişi tarafından beğenilen adlardan biridir.

Deren İsminin Anlamı

Beren Türkçe karşılığı olarak ‘derleyen’ ve ‘toplayan’ anlamlarına gelmektedir. Bu karşılıkla hem gerçek anlamı ile hem de mecazi anlamı üzerinden kullanılabilmektedir. Pek çok durumu ve amacı derleyip toplayan kişi olarak dile getirmek mümkün. Deren ismi günümüzde daha çok kız çocukları için verilse dahi aynı zamanda erkek çocukları için de verilebiliyor.

Diğer yandan birçok kişi Deren isminin Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Deren adının Kur'an'da yer almadığını söylemek mümkün. Türkçe karşılığı olarak verilmiş anlamı üzerinden kız ya da erkek çocukları için bu adı verebilirsiniz. Ancak daha çok kız çocuklarına verilen ve hoş telaffuzu ile beğeni toplayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Deren ismi aynı zamanda ekini biçip toplayan anlamına da gelmektedir. Zira sözlük anlamı olarak tırmık denilen tarım aracı olarak da dile getirilebiliyor. Genel anlamıyla isim kapsamında derleyen toplayan şeklinde yer almaktadır.