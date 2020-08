Dereli felaketi

Giresun’da önceki akşam başlayan ve gece boyu şiddetini arttıran sağanak nedeniyle başta Dereli olmak üzere birçok ilçe sel altında kaldı. Metrekareye 110 kilogram yağış düşen Dereli’de park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi’nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun- Dereli- Sivas yolu ulaşıma kapandı. Selin vurduğu bölgelere AFAD, UMKE, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölge illerden de takviye istendi. İşyerlerinde yaklaşık 2 metreye kadar su baskınları yaşanan ilçe, sel sularının çekilmesiyle sürüklenen taş ve ağaç yığınlarına teslim oldu. Balçığın kalınlığı bazı yerlerde 3 metreyi aştı.









Giresun ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5’i jandarma ve 1’i iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişi, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde Giresun’a gelerek, bu bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, ilk açıklamasında şöyle dedi:

GÖRDÜK AMA ULAŞAMIYORUZ

“Kapalı olan yollarımız var. Tirebolu- Doğankent yolu kapalı ve maalesef Tirebolu- Doğankent yolu üzerinde Doğankent’e giderken içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç, bir menfezde suların içinde gömülü olarak kaldı. Şu anda Jandarma Bölge Komutanımız, arama-kurtarma timlerimiz orada. Aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar ve yine orada bir iş makinesi ve operatörü kayıp. Güce’den sonra yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da mahsurlar ve ulaşılamıyor.”

ŞEHİT ASKER ÇANAKKALE’YE...

Sele kapılan 2’si asker 6 kişi hayatını kaybederken, kayıplar aranıyor. Tirebolu- Doğankent karayolu üzerinde menfezin çökmesi sonucu sele kapılan 5 askerden Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran’ın cansız bedeni araç içerisinde bulundu. 1 askerin cesedine de akşam saatlerinde ulaşıldı. Şehit Kıran’ın cenazesi memleketi Çanakkale’ye getirildi. Sel kurbanı vatandaşlardan Ali Aydın ve Akif Abidinoğlu’nun cesedine Espiye ilçesi Yeniköy köyünde, Yasemin Özdemir’in ise Tirebolu’nun Aşağıboynuyoğun köyünde ulaşıldı.

AFAD’dan dün akşam yapılan açıklamada, selin ardından 988 kişilik ekip ve 288 araç ile devam eden müdahale çalışmalarında 157 vatandaş kurtarıldığı belirtildi. Kapanan 118 köy yolundan 35’i çalışmalarla ulaşıma açıldı. Bu arada Karadeniz’e sel ve heyelan sonrası çamur aktı, rengi değişti.

ŞEHRİN SEVİYESİ SİLÜETİ DEĞİŞTİ

“Tirebolu -Doğankent yolunda çöken bir menfezde beş jandarma evladımız, bir operatör kardeşimiz kaybolmuştu. Onların arama kurtarma çalışmalarına da intikal ettik. Bu selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. 153 vatandaşımız kurtarıldı. 118 köy yolu kapalıydı. 20 köy yolu açıldı. Şu anda 98 köy yolu kapalı. 78 yerleşim biriminde elektrik yoktu, 40’ına elektrik verildi. Altyapısında ciddi bir tahribat var, zorlanacağımızı ifade etmek istiyorum. Benim gördüğüm burada bir tablo var. Burada hep birlikte olacağız. İnşallah buradaki yaraları sarmaya devam edeceğiz.”









İLK DEFA BÖYLE BİR AFET GÖRÜYORUM

Bakan Pakdemirli, uzun yıllar ağustos ayı yağış ortalamasının 1.5 mislinin bir günde yağdığını söyledi. Pakdemirli şöyle konuştu: “Ben de ilk defa böyle büyük bir taşkın, böyle büyük bir doğal afet görüyorum. Gerçekten şehrin tamamen silüeti değişmiş durumda. Şehrin seviyesi değişmiş durumda. Dükkanların bazıları neredeyse tavanına kadar kumla dolmuş durumda. Öncelikle can kayıpları son derece önemli. Üzülerek söylüyorum ki her defasında meteoroloji olarak ciddi uyarılar yapmamıza rağmen, vatandaşlarımız ‘Nasıl olsa bana olmaz, nasıl olsa benimle alakası olmaz’ diye bir düşünce içerisine giriyorlar. Maalesef bu da zaman zaman can kayıplarına yol açabiliyor. Bunların bir daha olmaması için tüm gerekli tedbirleri alacağız. Mümkün mertebe bu taşkınları önlemeye yönelik. Ancak 120 bin tane derenin olduğu Karadeniz’de tamamıyla önlemenin imkânı yok.”

‘GENEL HAYATI ETKİLİLİĞİ’

Bakan Kurum ise şöyle dedi: “7 ilçede sel ve heyelan olayları meydana geldi, 3 ilçemiz en çok etkilenen ilçeler oldu. Şu an fiilen sahada 45 ekibimiz var. Yaklaşık 90 kişiden oluşan ekibimiz hasar tespit çalışmalarını başlatmış durumda. Burada da ‘genel hayatı etkililiği’ ilan edeceğiz. Toplam 17 yıkık, 361 az hasarlı bina tespiti yaptık. Acil ödenek olarak da Giresun Valiliği’ne 9 milyon lira gönderdik.”

ERDOĞAN: DEVLET OLARAK ORADAYIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan selle ilgili durumu yakından takip ederken dün katıldığı açılış töreninde de şunları söyledi: “Aramalar devam ediyor. Rize’de de sel felaketi var. Orada da yaralılar var maalesef. Giresun’da yaşanan sel felaketinde ölenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanımı, Bekir Pakdemirli bakanımı, Murat Kurum bakanımı bölgeye gönderdim, vekillerimiz de orada. Kurumlarımız orada çalışmalarını sürdürüyor. Yıkılan köprüler var, yıkılması gerektiği için orada yıkılan köprüler var. Bakanlarımın bana söylediği ‘Biz bunu yaşamadık’ diyorlar. O kadar ağır bir felaket... Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah’ın izniyle süratle aşarız.”