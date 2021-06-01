Dereler yeniden Salda'ya akacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Burdur Yeşilova İlçesi ile Doğanbaba ve Salda köylerinin kanalizasyon atıklarından Salda Gölü’nü kurtarmak için ileri kademe arıtma tesisi kurulumu hazırlıklarında sona geldi. İller Bankası’nın yürüttüğü, yaklaşık 20 milyon lira maliyetli projenin tamamlanması sonrasında ilçe ile iki köyün atıkları arıtılarak, tarımsal sulamada kullanılabilir hale gelecek. Böylece tarımsal sulamada kullanıldığı için Salda’ya akamayan dereler yeniden gölü beslemeye başlayacak.

Doğanbaba ve Salda Köyü Paket Atıksu Arıtma Tesisi ortalama debileri günlük 200 metreküp olarak tasarlandı ve ihalesi 24 Haziran’da açık ihale yöntemiyle yapılacak. Yeşilova Arıtma Tesisi ihalesi için hazırlıklar sürerken, günlük 650 metreküp ortalama debiyle biyolojik azot fosfor giderimli, uzun havalandırmalı, aktif çamur prosesi seçilerek tasarlandı. Çıkış suları ise bekletme havuzunda toplanacak. Yetkililer, Salda Gölü ve Havzası Arıtılmış Suların Geri Kazanımı Projesi ihalesinin ise 26 Mayıs’ta yapıldığını belirterek, “Böylece Salda’yı beslemesi gereken ancak tarımsal sulama nedeniyle göle ulaşamayan dereler yeniden Salda’ya akmaya başlayacak” dediler.

KARAVAN VE ÇADIR DEĞERLENDİRİLİYOR

Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Salda’nın NASA için çalışmalar yürütülen Beyaz Adalar ile halk plajı olmak üzere iki bölümden oluştuğunu anlatan yetkililer, Beyaz Adalar’ın 1.5 milyon metrekare olduğunu, burada tuvalet, büfe, idare binası olarak 9 ünite yapıldığını ve toplam büyüklüğün 700 metrekare olduğunu söylediler. Beyaz Adalar’ın yüzde 90’ına ayak basmanın yasak olduğunu anlatan yetkililer, küçük bir alanda fotoğraf çekimine izin verileceğini belirttiler. Halk plajı kısmında ise iki restoran, kafe, büfe gibi 16 birim ile 24 adet yöresel ürün satış yeri olmak üzere toplam bin 900 metrekare yapı olduğunu bildirdiler. Yetkililer, son dönemde bisiklet, karavan, çadır kampı taleplerinin arttığını, bu konuyu da değerlendirdiklerini ifade ettiler.

‘YAPILAŞMADAN DERHAL VAZGEÇİN’

Salda Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar ise “Beyaz Adalar’ın korunmasıyla Salda korunmuş olmuyor. Siyanobakteriler, beyaz kumlar sadece beyaz adalar kısmında değil gölün çevresinin tamamında var. Ayrıca Kayadibi Mahallesi bitişiğinde Kayadibi taşı var, burada Beyaz Adalar’dan daha çok beyaz kum var ve koruma altında değil, ‘istediğin kadar ezebilirsin, göle girebilirsin’ deniyor. Salda’nın koruma ve yönetim planı hiç olmamış. ‘Şimdi millet bahçesiyle koruyacağız’ diyerek yapılaşmaya açılıyor ve göl daha fazla kirlenecek. 2 Haziran’da bir kez daha gölün tamamında suya girilmesinin yasaklanması, göl ve çevresinde yapılaşmadan derhal vazgeçilmesi çağrısı yapacağız” dedi.







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