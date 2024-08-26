Dereler taştı, heyelan oldu, ev ve işyerlerini su bastı! Sel can aldı

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Meteroloji’nin uyarılarının ardından önceki gün akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun tamamına yakın bir bölümü ile Karadeniz’in orta ve doğu kesimlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Sağanak nedeniyle iki bölgedeki birçok ilde dereler taştı, toprak kaymaları yaşandı, ev ve işyerlerini su bastı, yollar ve ekili araziler göle döndü. Yağışlar özellikle Kayseri, Kırşehir, Kahramanmaraş, Sivas, Konya ve Nevşehir’de etkili oldu.

15 SAAT SONRA BULUNDU

Kayseri, sağanağın en çok vurduğu illerden oldu. Kent merkezi ve ilçelerinde önceki gün akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış hayatı felç ederken, Bünyan ilçesinde önceki gün 20.30 sıralarında Muhittin Saraç’ın kullandığı otomobil sel sularına kapılıp sürüklendi. İhbarla bölgeye Kayseri başta olmak üzere, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Gaziantep’ten AFAD, JAK, itfaiye ve arama - kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobile ulaştı, ancak Saraç’ın içinde olmadığı belirlendi. Otomobil dere yatağından çıkarılırken, Saraç’ı arama çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Muhittin Saraç’ın otomobiline ait lastik, amortisör ve bazı parçalar da dere yatağında bulundu.

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Ekipler dün sabah saatlerinde zaman zaman etkisini arttıran yağmur altında Saraç’ı arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kaybolduktan 15 saat sonra dün 11.30 sıralarında Saraç’ın cansız bedeni bulundu. Sele kapıldığı noktaya 7 kilometre mesafede bulunan Saraç’ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

HEYELAN OLUŞTU

Kayseri Bünyan’da sağanak sırasında mahsur kalan 8 araç ile çok sayıda vatandaş da güvenli alanlara tahliye edildi. Bünyan - Güllüce kara yolunda yer yer yarıklar ve hasara yol açan sel, yol kenarındaki bazı kayaları da dere yatağına kaydırdı. Bölgede pek çok noktada su birikintileri ve toprak yığılmaları olduğu görülürken, birçok ağaç da zarar gördü.

KIRŞEHİR

4 KİLOMETRE SÜREKLENDİ

KIRŞEHİR’de yine önceki gün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle merkeze bağlı Uzun Ali köyünde sel meydana geldi. Köyde çobanlık yaptığı öğrenilen Mustafa Akar (52) sele kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarının ardından Akar, aynı gece kaybolduğu yere 4 kilometre mesafede bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Akar, kurtarılamadı. Selin yaşandığı köyde ekipler hasar tespit çalışmasına başladı. Kırşehir’de aşırı yağışlardan etkilenen 150 tarım işçisi tedbir amacıyla güvenli alanlara taşındı.

Nevşehir’de de sel ve su baskınlarından etkilenen 15 kişinin güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi.

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ANKARA

ALTGEÇİT VE CADDELER SUYLA DOLDU

ANKARA’da da dün öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Çankaya başta olmak üzere Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde yaşam durma noktasına geldi. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok altgeçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da su birikintisinde kaldı.

Ulus’taki Melike Hatun Camisi’nin önündeki otobüs durağında mahsur kalan bir kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Ayrıca bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

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AFAD’TAN YAĞIŞ UYARISI

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Samsun’da turuncu, Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop ve Ordu’da sarı kodlu yağış uyarısı yaptığını belirterek, tüm kurumların teyakkuz halinde gelişmeleri takip ettiğini açıkladı.