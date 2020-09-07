Dereler artık ‘ani’ taşmayacak

Doğu Karadeniz bölgesinde deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinden fazla ısınıp buharlaşarak lokal şiddetli yağışlara neden olduğunun tespit edilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgede 6 ili kapsayan 15 maddelik ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’nı açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise sel ve taşkın olaylarına neden olan derelerdeki ani su yükselmelerinin erken haber alınmasına yönelik proje geliştirdi. DSİ 22’nci Bölge Müdürlüğü, ani taşkın tehlikesini haber vermek üzere de dere yataklarına ‘erken uyarı sistemi’ kurmaya başladı. Pilot bölge olarak seçilen Trabzon, Rize ve Giresun’da 3 dereye ‘erken uyarı sistemi’ yerleştirildi. Bu sistemle; taşkın tehlikeleri önceden tespit edilerek yerleşim birimlerine ve yetkili ekiplere haber verilecek, gerekli tedbirlerin alınması için süre kazanılacak.

‘DUYARLILIK ŞART’

DSİ Trabzon 22’nci Bölge Müdürü Vekili Dr. Emre Akçalı, Karadeniz’de bugüne kadar 545 taşkın ve rüsubat kontrol tesisi yaptıklarını, 105 projenin de inşasının sürdüğünü söyleyerek, “Yoğun yerleşimlerin olduğu ana derelerde ıslah çalışmalarını tamamladık. Bu derelerde son zamanlarda taşkın olayı meydana gelmiyor. Maalesef vatandaşlarımızın veya bazı yetkililerin kesiti yetersiz köprü menfez yapmaları veya dere yataklarının üzerini kapatması nedeniyle taşkınlar meydana geliyor. Vatandaşlarımızın duyarlı olması, kendi taşkınlarını kendilerinin yaratmaması lazım” dedi.

'50 SANTİM KALA UYARACAK'

Bölgedeki yağışların derelerde akışa olan etkisi ve su seviyesini ölçecek bir sistem uygulamaya başladıklarını aktaran Akçalı, “Akım gözlem istasyonlarımıza ilave çalışma olarak su seviyesini ölçecek sistemleri pilot olarak uygulamaya başladık. Sistem, dere yatağının taşmasına 50 cm kala uyarı verecek ve yetkililere bununla ilgili haber vereceğiz. Denemeleri tamamlandıktan sonra bunları da bölge çapında yaygınlaştıracağız. Yoğun yerleşimlerin olduğu yerlerde bu tesisleri yapmak hayati önem taşıyor” diye konuştu.