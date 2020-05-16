Dereköy Sınır Kapısı'nın yaya geçişlerine kapatıldığı açıklandı
KIRKLARELİ Valiliği, Bulgaristan’a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya yolcu giriş-çıkışlarına kapatıldığını açıkladı.
Kırklareli Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun Dereköy Sınır Kapısı’ndan yaya giriş ve çıkışlarına kapatıldığı kararı aldığını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:
"Bulgaristan ile sınır kapımız olan Dereköy Kara Hudut Kapısı yaya yolcu giriş-çıkışlarına kapatılmıştır. Sınır kapımızda hususi araç ile giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları ile ülkemizde oturum iznine sahip Yunanistan, Bulgaristan ve üçüncü ülke vatandaşların 2020/38 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul kararı ile 14 gün belirlenen yerlerde karantinaya alınmasının devam edilmesine, oybirliği ile karar verildi."
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