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KIRKLARELİ, (DHA)
Haber Giriş: 16.05.2020 - 10:31,Son Güncelleme:

Dereköy Sınır Kapısı'nın yaya geçişlerine kapatıldığı açıklandı

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Dereköy Sınır Kapısı'nın yaya geçişlerine kapatıldığı açıklandı
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KIRKLARELİ Valiliği, Bulgaristan’a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya yolcu giriş-çıkışlarına kapatıldığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun Dereköy Sınır Kapısı’ndan yaya giriş ve çıkışlarına kapatıldığı kararı aldığını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bulgaristan ile sınır kapımız olan Dereköy Kara Hudut Kapısı yaya yolcu giriş-çıkışlarına kapatılmıştır. Sınır kapımızda hususi araç ile giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları ile ülkemizde oturum iznine sahip Yunanistan, Bulgaristan ve üçüncü ülke vatandaşların 2020/38 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul kararı ile 14 gün belirlenen yerlerde karantinaya alınmasının devam edilmesine, oybirliği ile karar verildi."

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