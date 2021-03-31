Dereiçi yangınında evleri küle dönen köylülerden örnek çağrı: 'Yardımlar bize yetti, başka yerdeki ihtiyaç sahiplerine gönderin'

52 KONUT YAPILACAK

Köyde bakanlıklar ve bağlı kuruluşların çalışmaları ile yangının izleri silinmeye çalışılıyor. Köydeki acil ihtiyaçlar için AFAD tarafından acil yardım ödeneğinden 1 milyon lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 1 milyon lira, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan da 1.5 milyon lira gönderildi. Evi yananlara ilk etapta 15 bin lira ödendi. Köyde TOKİ tarafından 21 binada 52 konut ile 60 dolayında ahır ve samanlık inşa edilecek. Zemin etüt çalışmalarının ardından binaların inşaatı başlayacak.

Köyde yangın sonrası yapılan yardımlara ilişkin duygulandıran bir çağrı geldi. Yangın felaketi sonrası Türkiye’nin dört bir yanından yardım yağan köyde, vatandaşlar, artık ihtiyaçlarının karşılandığını ve yardımların israf olmaması için başka yerlerdeki farklı ihtiyaç sahiplerine iletilmesini istedi.

ÇADIR İSTEMEDİLER

Dereiçi köyünde duygulandıran dayanışma örneği, yangının hemen ardından da yaşanmıştı. AFAD ekipleri, evleri yanan vatandaşlar için çadırlar kurmak istemiş, ancak köylüler buna karşı çıkmıştı. Evi sağlam kalan köylüler, komşu ve akrabalarını evlerinde ağırlamıştı. Komşularını ağırlayan Fethi Taşcı, “Ne demek çadırda kalmak? Acıyı birlikte paylaşacağız” demişti.

MUHTAR: ‘HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ’





Dereiçi Köyü muhtarı Sabri Duman, yardım yapanlara teşekkür edip, yardıma muhtaçken yardım dağıtacak pozisyona geldiklerini söyleyerek “Yardım yapan herkesten müteşekkiriz, yalnız yardıma muhtaçken yardım dağıtacak pozisyona geldik. Biz bu işin bu şekilde sürmesini istemiyoruz. Yardımları dağıttığımız insanların evlerinde artık yer yok. Yardımlar gelmeye devam ediyor. Lütfen bize bundan sonra gıda, eşya ve elbise yardımı yapmasınlar. Her şey fazlasıyla geldi. Gelecek yardımları layıkıyla dağıtamayacağız ve bu işin altında ezileceğiz korkusuyla, bu vebali çekmemek için bu mesajımı herkesin iyi niyetli almasını istiyorum. Çünkü bizler, bulduğuna kanaat eden insanlarız. Onun için bu yükün altında bizi daha fazla ezmesinler. Burada kalan malzemelerle diğer afet geçiren yerlere yardım edecek duruma geldik. Herkese ulaştık, yardımları herkese ulaştırdık. Her şeyimiz yeterli çok şükür” dedi.

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