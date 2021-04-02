Dereiçi Köyü’nü yakan ilk ateş

Artvin’in Yusufeli ilçesinde bağlı Dereiçi köyünde, 17 Mart’ta yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle yayılan alevler, 50’den fazla evi kül etti. Köy harabeye döndü. Türkiye’nin her tarafından gönderilen yardımlarla emsal bir dayanışma yaşandı. Köyün yaraları kısa sürede sarıldı.

Bir taraftan da yangının çıkış sebebi araştırılmaya başlandı. Artvin Cumhuriyet Başsavcılığının ‘taksirle yangına sebep olmak’ suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında araştırmalar yapıldı, deliller toplandı. Yine bu kapsamda itfaiye de bir rapor hazırladı. Rapora göre yangın bir vatandaşın evinin çatısında başladı ve ‘rüzgarın da etkisiyle çok kısa sürede bütün mahalleyi sardı.’ Raporda yangının çıkış sebebinin soba bacasından saçılan kıvılcımlar veya çatıdaki kabloların birbirine sürtmesi olabileceği de belirtildi.

KIVILCIM, ATEŞ TOPU OLDU

Yangının söndürülmesinin ardından köyde araştırma yapan Jandarma ekipleri bazı vatandaşları şahit olarak dinledi. Ayrıca çekilen bütün video kayıtlarını da topladı. Bu kayıtlardan biri de yangının ilk çıktığı ana dair... Bir vatandaşın telefon kamerasıyla çektiği anlaşılan görüntülerde bir evin ahşap çatısında yangının nüveleri görülüyor. Ardından yangın diğer evlere de sıçrayarak yayılıyor. Savcılığın ‘taksirle yangına sebep olmak’ suçundan başlattığı soruşturma devam ediyor.

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