×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Derede mahsur kaldı, kurtarma sırasında arkadaşı kahkaha attı

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Dere#İtfaiye
Derede mahsur kaldı, kurtarma sırasında arkadaşı kahkaha attı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 22:09

Bolu'da arkadaşının dereye düşen gözlüğünü almak için dereye inen ve mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gencin arkadaşı ise itfaiye ekibinin müdahalesi sırasında kahkaha attı.

Haberin Devamı

Olay, saat 20.45 sıralarında Borazanlar Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde bulunan Borazanlar Deresinde meydana geldi. M.S.K., arkadaşının düşen gözlüğünü almak için dereye indi. Az miktarda suyun bulunduğu derede gözlüğü bulan M.S.K., yaklaşık üç metre yükseklikteki derenin duvarından yukarıya çıkamayınca mahsur kaldı.

İtfaiyeyi arayan gençler, dereden çıkabilmek için yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla derede mahsur kalan genci kurtardı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında derede mahsur gencin arkadaşı kahkaha attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Dere#İtfaiye

BAKMADAN GEÇME!