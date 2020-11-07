Derede erkek cesedi bulundu

Olay, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi Deliçay Deresi'nde meydana geldi. Bölgede gezerken derede suyun içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bu kişiyi dereden çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kontrollerde ceset üzerinde darp veya açık yara izine rastlanmadı.



Ceset, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNE SARILIP, GÖZYAŞI DÖKTÜ



Bursa'nın Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi Deliçay Deresi'nde bulunan erkek cesedinin Ercan Kaplan'a (35) ait olduğu belirlendi. Kaplan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince dereden çıkarıldı. Olayı haberi alıp bölgeye gelen Kaplan'ın annesi F.K., oğlunun cesedine sarılarak, sinir krizi geçirdi. Ercan Kaplan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı.