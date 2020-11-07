MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDerede erkek cesedi bulundu
GeriGündem Derede erkek cesedi bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Semih ŞAHİN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 10:59 | Son Güncelleme:

Derede erkek cesedi bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Derede erkek cesedi bulundu
Abone Olgoogle-news

BURSA'da,Deliçay Deresi'nde erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi Deliçay Deresi'nde meydana geldi. Bölgede gezerken derede suyun içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bu kişiyi dereden çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kontrollerde ceset üzerinde darp veya açık yara izine rastlanmadı.

Ceset, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNE SARILIP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi Deliçay Deresi'nde bulunan erkek cesedinin Ercan Kaplan'a (35) ait olduğu belirlendi. Kaplan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince dereden çıkarıldı. Olayı haberi alıp bölgeye gelen Kaplan'ın annesi F.K., oğlunun cesedine sarılarak, sinir krizi geçirdi. Ercan Kaplan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Derede erkek cesedi bulundu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle