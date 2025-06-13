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Derecik Belediye Başkanı partisinden istifa etti

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#Derecik Belediye Başkanı#Hasan Dinç#Yeniden Refah Partisi
Derecik Belediye Başkanı partisinden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 17:36

Hakkari'nin Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Yeniden Refah Partisi'nden Derecik Belediye Başkanı seçilen Hasan Dinç, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, halkın talepleriyle başlattığı adaylık sürecini 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdıklarını, hemşerileriyle çıktıkları bu yolda ortak düşünceyle hareket ettiklerini söyledi.

Derecik Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Halktan gelen taleplere ve çağrılara her daim öncelik gösterdiğini kaydeden Dinç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ortak bir kararla Yeniden Refah Partisi çatısı altında seçimlere katıldım. Derecik halkı bana güvenerek destek verdi ve geçen süre içerisinde gece gündüz demeden ilçeye hizmet etmeye çalıştım. Ancak platform üyeleriyle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, Derecik Gönüllüleri'nin Yeniden Refah Partisi ile ideolojik bir bağının bulunmaması ve genel siyasetin yerel siyasete zarar vermesi gibi gerekçelerle partiden istifa kararı aldım.

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Yaklaşık 1,5 yıllık süreçte Yeniden Refah Partisi teşkilatlarının herhangi bir dayatma ya da beklenti içine girmemesi de 'takdire şayan' olarak nitelendiriyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Hakkari İl Başkanı Sabahattin bey ve teşkilatı olmak üzere Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçe başkanlarına ayrı ayrı teşekkür ederim. Eski il başkanı Ali Özer ve eski ilçe başkanı Reşit Ekinci’ye de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Belediye Başkanı olarak bundan sonraki süreçte yoluma bağımsız olarak devam edeceğim."

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#Derecik Belediye Başkanı#Hasan Dinç#Yeniden Refah Partisi

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