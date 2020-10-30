MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Dere yatağına yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü
GeriGündem Dere yatağına yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 30.10.2020 - 15:03 | Son Güncelleme:

Dere yatağına yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dere yatağına yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 13 metre yüksekten dere yatağına yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Harunu Reşit Taşdeniz (57) yaşamını yitirdi.

Dere yatağına yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü
Kuzdere Mahallesi'ne bağlı Kesmeboğazı mevkiinde saat 10.00 sıralarında yürüyüş yapanlar, 13 metre yüksekten dere yatağına düşmüş 07 K 9636 plakalı kamyoneti fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Yapılan kontrolde, araçta bulunan Harunu Reşit Taşdeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Taşdeniz'in cenazesi, kaza yerine getirilen vinç yardımıyla dere yatağından çıkartılarak cenaze aracına konuldu. Cenaze Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle