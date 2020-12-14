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İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 09:39 | Son Güncelleme:

Dere yatağına düştü, ekipler kurtarmak için seferber oldu

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Dere yatağına düştü, ekipler kurtarmak için seferber oldu
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BURSA’da kurumuş dere yatağına düşen telefonunu almak isterken 5 metre yükseklikten düşen ve bacağı kırılan Murat B. (35) polis, itfaiye, sağlık ve basın mensuplarının ortak çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte kurtarıldı.

Dere yatağına düştü, ekipler kurtarmak için seferber oldu
Olay, saat 7.00 sularında merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde çalıştığı fabrikaya gitmek için evinden çıkan Murat B., Zafer Bulvarı’nda bulunan kurumuş dere yatağına telefonunu düşürdü. Telefonunu almak için yol kenarında bulunan demir korkulukları aşarak dere yatağına inmeye çalışan Murat B. dengesini kaybetti. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Murat B.’nın sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek, polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri seyyar merdivenle dere yatağına inerek bacağı kırılan Murat B.’ye ilk müdahalede bulundu. Sedyeye bağlanan Murat B., polis, itfaiye, sağlık ve olayı görüntülemek için giden basın mensuplarının ortak çalışmasıyla dere yatağından kurtarıldı.

Murat B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Murat B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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