HABERLERGündem Haberleri

Dere taştı, mahsur kalan kişi, kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Muğla Datça#Sel Baskını#Sağanak Yağış
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 07:01

Muğla’nın Datça ilçesinde sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu akıntıya kapılan otomobilinden inip, ağaca tutunan A.U., ekipler tarafından kurtarıldı.

Datça'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karaköy mevkisindeki derenin debisi yükselmesi sonucu taştı. Derenin taştığı bölgedeki yoldan otomobiliyle geçmek isteyen A.U., aracıyla akıntıya kapıldı.

Otomobilden inip, bir ağaca tutunan A.U., telefonla yakınlarını arayıp yardım istedi. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, Sahil Güvenlik ile MAG-AME (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bir saat süren çalışması sonucu A.U., mahsur kaldığı alandan kurtarıldı. A.U., hipotermi riskine karşılık ambulans ile Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
