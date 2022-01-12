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Dere taşınca mahsur kalan 1'i bebek, 4 kişilik aile kurtarıldı

#Aydın#Nazilli#Sağanak

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sağanak nedeniyle Akçay Nehri'ne dökülen derenin taşması sonucu çadırda mahsur kalan 1'i bebek, 4 kişilik aile, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

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Nazilli ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Akçay Nehri'ne dökülen derenin taşmasına neden oldu. Denizli'nin Çivril ilçesinden 50 gün önce Esenköy Mahallesi'ne gelen ve hayvancılıkla uğraşan 4 kişilik ailenin kaldığı bölge, su altında kaldı. Ailenin yardım çağrısıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nazilli TRAC (Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti) ekipleri de bölgeye gelerek çalışmalara yardımcı oldu. Bölgeye iş makinesiyle ulaşan ekipler, mahsur kalan Mehmet Kaçar, Serdar Durmaz, Hülya Durmaz ve bebek Ülfiye Durmaz’ı kurtardı. Aile bireyleri sağlık kontrolü için Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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EKİPLER HAYVANLAR İÇİN DE SEFERBER OLDU

Bu arada ailenin sel sularını fark edince yüksek bir bölgeye çıkardığı 250 küçükbaş hayvan için de ekipler seferber oldu. Ekipler, bazı koyunlara ulaştı. Sel sularına kapılan hayvanların olup olmadığının tespitinin sürdüğü bildirildi. Serdar Durmaz, gece olduğu için hayvanlarından sel sularına kapılan olup olmadığını bilmediklerini söyledi.

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Esenköy Mahallesi Muhtarı Ali Küçük, olayı duyar duymaz yetkili mercileri aradıklarını ifade ederek, "Bölgede bulunan çoban arkadaşımızın hayvanlarının ve çadırlarının olduğu bölge, sağanak yağışlarla birlikte dere sularının taşmasıyla sular altında kalmış. Hemen yetkililere haber verdik ve kurtarma çalışması başlatıldı" dedi.

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#Aydın#Nazilli#Sağanak

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