Dere kenarında erkek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 21:28

 DÜZCE’de yaylada bulunan derenin kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. 

Olay, akşam saatlerinde Düzce’ye bağlı Sinekli yaylası mevkisinde meydana geldi. Yaylaya giden vatandaşlar, derenin kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark ederek jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından incelemede ilk belirlemelere göre yaşlı adamın vücudunda çok sayıda bıçak izine rastlandı. Ölen kişinin üzerinden cep telefonu veya kimlik çıkmazken, jandarma ekipleri kimliğinin tespit edilmesi ve bölgedeki delilleri toplamak için incelemelerini sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

