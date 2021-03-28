Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
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Dere kenarında buldu! Tüyler ürperten olay
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, koyun otlatan çoban, dere kenarında kafatası buldu. İncelemede insana ait olduğu belirlenen kafatası Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi Hayıtlıgür mevkiinde dere kenarında, koyun otlatan Mehmet Camız otların arasında kafatası buldu. Camız'ın ihbarı üzerine olay yerine Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede insana ait olduğu belirlenen kafatası Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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