×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu! 3 bin 900 saatlik kamera görüntüleri incelendi, katil zanlısı yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Düzce#Cinayet#Bıçaklı Saldırı
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu 3 bin 900 saatlik kamera görüntüleri incelendi, katil zanlısı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 16:13

Düzce’de Sinekli Yaylası mevkisinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan kişinin 67 yaşındaki A.C. olduğu tespit edildi. 3 bin 900 saatlik kamera ile HTS ve baz kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi N.Ö.’yü (48) tespit edip, yakaladı. N.Ö.'nün sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Sinekli Yaylası mevkisinde meydana geldi. Yaylaya gidenler, derenin kenarında hareketsiz yatan kişiyi fark ederek jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin vücudunda çok sayıda bıçak yarası tespit edildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayetin yaklaşık 24 saat önce işlendiğini ve ölen kişinin A.C. olduğunu belirledi.

Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopside ise A.C.’nin boyun bölgesinde derin kesikler ile vücudunda boğuşmaya bağlı izler tespit edildi.

Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu 3 bin 900 saatlik kamera görüntüleri incelendi, katil zanlısı yakalandı

3 BİN 900 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Haberin Devamı

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timlerinin yanı sıra Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve istihbarat birimi tarafından yaklaşık 3 bin 900 saatlik kamera kaydı ile yol güzergahları üzerindeki kameralar tek tek incelendi. Baz ve HTS kayıtlarının da analiz edilmesinin ardından cinayet işlediği belirlenen N.Ö., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüphelinin, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözden KaçmasınAnnesine şiddet uyguladığı için tepki gösteren dayısını döverek öldürdüAnnesine şiddet uyguladığı için tepki gösteren dayısını döverek öldürdüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Düzce#Cinayet#Bıçaklı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!