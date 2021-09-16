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‘Derdinizi dinlemeye geldim’

#Meral Akşener#İYİ Parti#Esnaf
‘Derdinizi dinlemeye geldim’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün geldiği Ardahan’da dün de bir dizi ziyarette bulundu. Akşener, ilk olarak belediyeyi ziyaret etti.

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SESİNİZ OLMAK İSTİYORUM

Akşener, ardından Göle ilçesine geçti ve esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafı dinleyen Akşener, şunları söyledi: “Ben niçin buradayım biliyor musunuz? Diyorsunuz ya ‘Bizim derdimizi dinleyen yok’, işte ben sizin derdinizi dinlemeye geldim. Siz ve bizler, uzun zamandır ‘seçmen velinimettir’ kanaatini unuttuk. Şuculuk, buculuk üzerine oy verdiniz, oy verir olduk. Göle’deki esnafımız ağlayarak kuraklığın kendilerini ne hale getirdiğini anlattı. Göle’de olanları, Türkiye’nin duymasını sağlayacağım. Grup konuşmama koyacağım. Çözümü üreteceğiz, onu da kamuoyu ile paylaşacağız. Siz de bunları duyacaksınız. Sizin sesiniz olmak istiyorum. Sizin sesiniz olmak için buradayım.”

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#Meral Akşener#İYİ Parti#Esnaf