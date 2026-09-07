×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Derbide kalp krizi geçiren gazi Gerçek Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Gerçek Yaşar#Kalp Krizi#Derbi
Derbide kalp krizi geçiren gazi Gerçek Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 14:44

Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, tribünde kalp krizi geçirip hayatını kaybeden sarı-lacivertli takımın taraftarı, gazi Gerçek Yaşar, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Jandarma asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl’de, 2003 yılında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp gazi olan 48 yaşındaki Gerçek Yaşar, Mersin'de Mut Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra emekli oldu. Fenerbahçe taraftarı olan Yaşar, gezmeye gittiği İstanbul’da, 16 yaşındaki oğlu Gazi Yaşar ile birlikte ilk kez canlı olarak maç seyretmek için 5 Eylül'de Chobani Stadyumu’nda yerini aldı.

Derbide kalp krizi geçiren gazi Gerçek Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde fenalaşan Gerçek Yaşar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yaşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Gerçek Yaşar için taziye mesajı yayımladı.
Derbide kalp krizi geçiren gazi Gerçek Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

AİLESİ TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Gerçek Yaşar'ın cenazesi, memleketi Mersin’in Mut ilçesine götürüldü. Merkez Laal Paşa Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine; Gerçek Yaşar'ın eşi Zehra, oğlu Gazi ile kızı Zeren (10), yakınları, İlçe Kaymakamı Osman Çelikkol, Belediye Başkanı Murat Orhan, Mersin İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Balcı, Barış Karagöz, Volkan Akan ve Mehmet Aydın ile çok sayıda kişi katıldı.

Derbide kalp krizi geçiren gazi Gerçek Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da törene çelenk gönderdi. Yaşar'ın eşi, oğlu ve kızı tabutuna sarılarak ağladı.

İlçe Müftüsü Hasan Akcan'ın kıldırdığı namazın ardından Gerçek Yaşar'ın cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.

Derbide kalp krizi geçiren gazi Gerçek Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı

Gözden KaçmasınFenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kahreden ölüm Maçı izlemeye oğluyla birlikte gelmişFenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kahreden ölüm! Maçı izlemeye oğluyla birlikte gelmişHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gerçek Yaşar#Kalp Krizi#Derbi

BAKMADAN GEÇME!