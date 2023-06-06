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'Depremzedeyim' diyerek sahte akıllı saat ve kulaklıkları satan şüpheli yakalandı

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#Zonguldak#Sahte Saat#Depremzede
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 16:57

Zonguldak’ta kendini depremzede olarak tanıtıp, sahte akıllı saat ve kulaklık satarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Hakan S. (50) yakalandı.

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir hemşirenin sahte akıllı saat ve kulaklık aldıktan sonra ihbar etmesiyle soruşturma başlattı. Yapılan çalışma sonucu sahte akıllı saat ve kulaklığı satan kişinin Hakan S. olduğu belirlendi. Hakan S.'nin ürünleri, "Depremzedeyim, depremde dükkanım yıkıldı, paraya ihtiyacım var" diyerek orijinal ürünmüş gibi sattığı tespit edildi. Gözaltına alınan Hakan S.’nin depremzede olmadığı öğrenilirken, cep telefonunda farklı illerde yaşayan birçok müşterinin, ‘Paramı geri ver', 'Bu ürünler sahte', 'Seni şikayet edeceğim’ gibi mesajlar olduğu belirtildi. Şu ana kadar İstanbul, Edirne, Düzce ve Denizli’de yaşayan 4 kişinin şikayetçi olduğu Hakan S.’nin telefonundaki incelemede dolandırılan kişilerin sayısının 10’dan fazla olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye getirilen Hakan S., kendini depremzede olarak tanıtmadığını belirterek, “Karım kanser hastası. Çok ameliyat borcum vardı.” dedi. Hakan S.’nin emniyetteki ifadesinde ise eşinin 2019’dan beri kanser tedavisi gördüğünü, hastanelere borcu olduğu için sahte ürünler sattığını söylediği öğrenildi. Hakan S.'nin savcılık ifadesinin halen devam ettiği belirtildi.

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#Zonguldak#Sahte Saat#Depremzede

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