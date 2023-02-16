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Depremzedeyi taşıyan otomobil hastane otoparkında alev alev yandı

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#İstanbul#Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi#Kadıköy
Depremzedeyi taşıyan otomobil hastane otoparkında alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 17:45

Kadıköy Göztepe'de bulunan Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne Hatay'dan depremzede yakının getiren sürücünün otomobilinde yangın çıktı. Otoparkta park halindeyken bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, yan tarafındaki bir başka otomobile sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

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Kadıköy Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi otoparkında, saat 14.30 sıralarında iki otomobilde yangın çıktı. Hatay'dan yaşlı bir depremzede yakınını taşıdığı öğrenilen 31 NB 404 plakalı otomobilde, hastane otoparkında park halindeyken, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Depremzedeyi taşıyan otomobil hastane otoparkında alev alev yandı

Otomobili kısa sürede saran yangın, yan tarafta park halinde olan 34 COV 757 plakalı bir başka araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Depremzedeyi taşıyan otomobil hastane otoparkında alev alev yandı

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Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobiller kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme yaptı.

Depremzedeyi taşıyan otomobil hastane otoparkında alev alev yandı

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#İstanbul#Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi #Kadıköy

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