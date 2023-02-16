Depremzedeyi taşıyan otomobil hastane otoparkında alev alev yandı

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Kadıköy Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi otoparkında, saat 14.30 sıralarında iki otomobilde yangın çıktı. Hatay'dan yaşlı bir depremzede yakınını taşıdığı öğrenilen 31 NB 404 plakalı otomobilde, hastane otoparkında park halindeyken, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otomobili kısa sürede saran yangın, yan tarafta park halinde olan 34 COV 757 plakalı bir başka araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobiller kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme yaptı.