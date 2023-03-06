Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Depremzedenin 7 bin lirasını gasbeden 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Depremzede#Gasp#Kahramanmaraş
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 11:15

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından ailesiyle Antalya'ya gelen Tarık A.'yı (33) apartman girişinde bıçakla tehdit edip 7 bin TL'sini gasbeden 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 4 Mart günü saat 22.00 sıralarında, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde meydana geldi. 11 ili etkileyen depremlerin ardından ailesiyle Kahramanmaraş'tan Antalya'ya gelen Tarık A. apartmana gireceği sırada yanına gelen 3 kişi bıçakla tehdit edip, üzerindeki parayı vermesini istedi. Cebinde fazla para olmadığını söyleyen Tarık A., bir miktar çıkartıp uzattı. 3 şüpheli apartmanın duvarına dayadıkları Tarık A.'nın üzerindeki 7 bin TL'yi gasbedip kaçtı.

Tarık A.'nın ihbarı üzerine Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.K. (40), A.D. (39) ve A.Ç.'yi (39) kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Bu arada olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 3 şüphelinin, Tarık A.'dan korkutarak parasını aldığı, ardından duvara dayayıp, üzerini aradıkları görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Depremzede#Gasp#Kahramanmaraş

BAKMADAN GEÇME!

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden? Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

#Erik Sowinski
Araçlar olası bir depreme hazır mı Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor | 11 SORU 11 CEVAP

Araçlar olası bir depreme hazır mı? Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor? | 11 SORU 11 CEVAP

#Deprem
Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne?

#15 Dakikalık Şehirler