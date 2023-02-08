Depremzedelerle ilgili provokatif paylaşıma tutuklama

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 15:08
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Sosyal medyada Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili provokatif ve olumsuz konuşmalar yapan Ceren Özkayalar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sosyal medyada provokatif ve olumsuz konuşmalar yapan Ceren Özkayalar, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Özkayalar tutuklandı.