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Depremzedelerle ilgili provokatif paylaşıma tutuklama

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#Deprem#Ceren Özkayalar#Paylaşım
Depremzedelerle ilgili provokatif paylaşıma tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 15:08

Sosyal medyada Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili provokatif ve olumsuz konuşmalar yapan Ceren Özkayalar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sosyal medyada provokatif ve olumsuz konuşmalar yapan Ceren Özkayalar, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Özkayalar tutuklandı.

 

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#Deprem#Ceren Özkayalar#Paylaşım

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