Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Depremzedelerle iftar buluşması

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Depremzede#İftar
Depremzedelerle iftar buluşması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, depremzedeler ve bölgedeki çalışmalarıyla dikkati çeken gönüllülerle Devlet Konukevi’nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, konuşmasında “Yurtiçi ve dışından binlerce yardımsever, yaralarımızı sarmaya koştu” diyerek şöyle devam etti:

“İnsani yardımlar, önyargı bariyerlerini aşıp, merhamet köprülerine dönüştü. Devletimizle birlikte gönüllülerin, sivil toplum örgütü mensuplarının dünyanın dört bir yanında ektiği sevgi ve barış tohumları bu kez Türkiye’de yeşerdi. Toprağımız şiddetli depremlerle sarsılırken bizim birbirimize olan inancımız pekişti. Birbirimize kenetlendik. Böylelikle kalbimizle yaptığımız her şeyin muhakkak bize geri döndüğüne bir kez daha şahit olduk. Bizler de bir yanımız hep buruk kalsa da hayata tutunmaktan vazgeçmeyecek, gönüllerimizi ihya ederken şehirlerimizi de yeniden inşa edeceğiz. Biz birlik oldukça, el ele, gönül gönüle verdikçe, birbirimizin derdine şifa oldukça, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. İlk etapta, depreme dayanıklı evler en kısa sürede inşa edilip sahiplerine teslim edildiğinde, kutlu yuvalara dönüşecektir. Türkiye, bir yandan yaralarını sararken diğer yandan insan sevgisine ve vicdana ihtiyacın her geçen gün arttığı dünyaya umut yaymayı sürdürecektir.” 

Depremzedelerle iftar buluşması


KİMLER VARDI

Haberin Devamı

İftar programına, kanser tedavisi görürken, depremin ilk günlerinden itibaren koordinatör vali olarak bölgede kemoterapi ilacıyla görev yapan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Fransa’dan TIR’la tonlarca yardım ulaştıran Gülfem Zengin, eski aracına yüklediği eşyalarla yardım ulaştırırken fotoğraflanan Azerbaycanlı Server Beşirli, afet bölgelerindeki depremzedeler için yemek hazırlayan Şef Mehmet Yalçınkaya’nın da aralarında bulunduğu, arama-kurtarma görevlileri, madenci, doktor, hemşire, ebe, imam, terzi, öğretmen, gazeteci gibi çeşitli mesleklerden gönüllüler katıldı. Depremin ilk gününden itibaren bölgeden haberleri izleyiciye ulaştıran CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk de programda yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Depremzede#İftar

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum?

#Oyun Bağımlığı
Gece yarısı terleyerek uyananlardan mısınız Sebebi hiç tahmin etmediğiniz hastalıklardan biri olabilir

Gece yarısı terleyerek uyananlardan mısınız? Sebebi hiç tahmin etmediğiniz hastalıklardan biri olabilir

#Gece Terlemesi
Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

#Kolon Kanseri