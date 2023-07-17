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Depremzedelerin sıcak çilesi

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Depremzede#Sıcak
Depremzedelerin sıcak çilesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 07:00

Hatay’da termometreler 42 derecenin üzerine çıkınca özellikle çadırlarda yaşayan vatandaşlar sıcak nedeniyle zor anlar yaşadı.

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Tüm yurtta olduğu gibi Hatay’da da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Kentte termometreler 42 dereceye ulaşırken, deprem nedeniyle çadırda kalan aileler sıcak havadan korunmaya çalışıyor. Klima ve vantilatör bulunmayan çadırlarda yaşayan vatandaşlar hortumla kendilerine su tutarak serinletmeye çalışıyor.

Depremzedelerin sıcak çilesi

VATANDAŞ SUYLA SERİNLEMEYE ÇALIŞIYOR

Antakya’daki Akçaova Mahallesi’nde kendi imkânlarıyla kurdukları çadırda 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Halil Erslan, şöyle konuştu:

‘ÇADIRDA DURMAK MÜMKÜN DEĞİL’

“Öğle vaktinde çadırın içerisinde durmak mümkün değil. Çadıra klima kurmak da mümkün değil. Vantilatör de yok. Çadırın içerisi çok sıcak. Şeker hastasıyım, suyla kafamı yıkayarak kendimi serinletmeye çalışıyorum.”

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Depremzedelerin sıcak çilesi

HAYVANLAR DA BUNALDI

Çadırda yaşayan Ahmet Dönmez ise sıcak havadan korunmak için hem kendisini hem de büyükbaş hayvanlarını suyla serinlettiğini söyledi. Konteyner kentte yaşayan ve kliması olan Ayşe Aydemir, “Sıcaklardan klima sayesinde kurtuluyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Klima olmasaydı nefes bile alamazdık” ifadelerini kullandı.

 

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#Hatay#Depremzede#Sıcak

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