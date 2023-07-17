Depremzedelerin sıcak çilesi

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Tüm yurtta olduğu gibi Hatay’da da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Kentte termometreler 42 dereceye ulaşırken, deprem nedeniyle çadırda kalan aileler sıcak havadan korunmaya çalışıyor. Klima ve vantilatör bulunmayan çadırlarda yaşayan vatandaşlar hortumla kendilerine su tutarak serinletmeye çalışıyor.

VATANDAŞ SUYLA SERİNLEMEYE ÇALIŞIYOR

Antakya’daki Akçaova Mahallesi’nde kendi imkânlarıyla kurdukları çadırda 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Halil Erslan, şöyle konuştu:

‘ÇADIRDA DURMAK MÜMKÜN DEĞİL’

“Öğle vaktinde çadırın içerisinde durmak mümkün değil. Çadıra klima kurmak da mümkün değil. Vantilatör de yok. Çadırın içerisi çok sıcak. Şeker hastasıyım, suyla kafamı yıkayarak kendimi serinletmeye çalışıyorum.”

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HAYVANLAR DA BUNALDI

Çadırda yaşayan Ahmet Dönmez ise sıcak havadan korunmak için hem kendisini hem de büyükbaş hayvanlarını suyla serinlettiğini söyledi. Konteyner kentte yaşayan ve kliması olan Ayşe Aydemir, “Sıcaklardan klima sayesinde kurtuluyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Klima olmasaydı nefes bile alamazdık” ifadelerini kullandı.