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Depremzedelerin otomobili şarampole devrildi: 6 yaralı

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#Depremzede#Kaza#Otomobil
Depremzedelerin otomobili şarampole devrildi: 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 07:17

Kırıkkale'de depremin yıkıma yol açtığı Adıyaman'dan Kırıkkale'deki yakınlarının yanına giden ailenin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 04.00 sıralarında Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 16'ıncı kilometresinde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıkıma yol açtığı 10 il içerisinde yer alan Adıyaman'daki depremzede aile, Kırıkkale'deki yakınlarının yanına gitmek üzere yola çıktı. Ali Cengiz A. yönetimindeki 06 KA 7770 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Depremzedelerin otomobili şarampole devrildi: 6 yaralı

Kazada, sürücü Ali Cengiz A. ile otomobilde bulunan aynı aileden Gülay A, Muhammed Yusuf A, Sonay Büşra A, Yusuf A. (9) ve Ahmet Talha A. (5) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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#Depremzede#Kaza#Otomobil

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