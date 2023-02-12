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Depremzedelerin malzemesini çalan 32 kişi tutuklandı

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#Adana#Deprem#Yağma
Depremzedelerin malzemesini çalan 32 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 09:47

Adana'da depremzedelerin boşattığı evlere girerek malzeme çaldığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 32 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, depremzedelerin boşalttığı evlerden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis depremin vurduğu ve vatandaşların evlerini bırakıp kaçtığı Çukurova ilçesinde devriye atmaya başladı. Deprem bölgesinde nöbet tutan polis, depremzedelerin malzemesini çalan 32 zanlıyı yakaladı.

Depremzedelerin malzemesini çalan 32 kişi tutuklandı

32 zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkartılan zanlılar tutuklandı.

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#Adana#Deprem#Yağma

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