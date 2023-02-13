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Depremzedeleri kurtarmaya gittiği Kahramanmaraş’tan dönerken kazada hayatını kaybetti

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#Kahramanmaraş#Deprem#Trafik Kazası
Depremzedeleri kurtarmaya gittiği Kahramanmaraş’tan dönerken kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 13:48

Bursa’nın İnegöl ilçesinden, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kahramanmaraş’a giden Suriye uyruklu Muhammed Elali (20), dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Elali’nin, Kahramanmaraş’ta enkazdan 3 kişinin sağ olarak çıkarılmasına yardımcı olduğu öğrenildi.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Türkiye’nin dört bir yanından kurtarma ekipleri ve gönüllüler deprem bölgesine gitti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Muhammed Elali de arkadaşı Ertuğrul Karaduman (40) ile birlikte Kahramanmaraş'a giderek kurtarma çalışmalarına katıldı. Enkazdan 3 kişinin kurtarılmasına yardımcı olan Elali, 11 Şubat Cumartesi gecesi, İnegöl’e dönmek üzere yola çıktı.

Depremzedeleri kurtarmaya gittiği Kahramanmaraş’tan dönerken kazada hayatını kaybetti

Elali’nin içinde bulunduğu otomobil, Ankara'nın Polatlı ilçesinde önünde seyir halinde olan TIR’a çarptı. Kazada Ertuğrul Karaduman yaralanırken, Muhammed Elali olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazesi Bursa’nın İnegöl ilçesine getirilen Muhammed Elali, dün Yeşil Camii’de kılınan cenaze namazının ardından İsaören Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Öte yandan kazada hayatını kaybeden Muhammed Elali’nin, AFAD koordinesinde deprem bölgesine gidecekler arasında ismi olmamasına rağmen, Kahramanmaraş’a gittiği öğrenildi.

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#Kahramanmaraş#Deprem#Trafik Kazası

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