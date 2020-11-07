MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDepremzedelere yardım yağdı
GeriGündem Depremzedelere yardım yağdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Sibel DALLI- Ahmet ONUK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 10:04 | Son Güncelleme:

Depremzedelere yardım yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Depremzedelere yardım yağdı
Abone Olgoogle-news

İZMİR’de yıkıma neden olan depremden etkilenen vatandaşlar için yurdun dört bir yanından yardımlar gönderiliyor.

Depremzedelere yardım yağdı
Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6'lık deprem sonrası depremzedeler için birçok vatandaş sosyal medyadan örgütlendi. Alperen-Rana Çetinkaya çifti de sosyal medyadan başlattıkları kampanyayla 300 çadır desteği sağladı. Ayrıca 14 TIR dolusu erzak, dezenfektan, soba, diş fırçası, su, yastık gibi malzemelerin vatandaşlara ulaştırılmasına aracılık etti.

Sosyal medyadan yardım toplayan Rana Çetinkaya, “Çok fazla gönüllü arkadaşımız var. Günde 50 gönüllü arkadaşımızla çalışıyoruz. Amacımız gerçek ihtiyaç sahiplerini bulup ihtiyaçlarını karşılamak'' dedi. Alperen Çetinkaya ise, “Sosyal medyadan bir anda çığ gibi büyüdük. Biz depremzedelere yardımları direkt yaptık. Bugüne kadar buraya 14 TIR yardım geldi. Bu yardımların çoğunu dağıttık, hala dağıtmaya devam ediyoruz'' diye konuştu.

‘KENDİSİ KÜÇÜKTÜ YÜREĞİ BÜYÜKTÜ’

Depremzedeler için çok üzülen ve kumbarasındaki parayı vermek isteyen 9 yaşındaki Minel Dolma, “Öncelikle çok çok geçmiş olsun. Allah’ım bir daha yaşatmasın. Ben Ayda ve Elif bebek için çok üzüldüm. Dualarımız hep sizinle, hani evleri yıkıldı ya bebeklerini alamıyorlar ben de kumbaramda para biriktiriyordum onları size göndersem onlara bebek alır mısınız çok mutlu olurlar ben de çok mutlu olurum” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle