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Depremzedelere yardım toplayanları dolandırmıştı.. Kıskıvrak yakalandı

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#Dolandırıcı#İstanbul#Depremzede
Depremzedelere yardım toplayanları dolandırmıştı.. Kıskıvrak yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 10:07

İstanbul’da depremzedelere yardım toplayan A.K.'ye (41) telefonla ulaşarak 'Almanya’dan depremzedelere yardım kolisi göndereceğim. Bana 13 bin lira kargo parası gönderin' diyerek dolandırıcılık yapan şüpheli F.A. (30) polis tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bakırköy’de polise başvuran A.K. depremzedeler için yardım topladığını bu sırada kendisini telefonla arayan ve Almanya’da olduğunu söyleyen bir kişi tarafından dolandırıldığını söyledi. Mağdur A.K. ifadesinde "Beni aradı büyük bir yardım kolisi göndereceğini ancak kargo ücretinin 13 bin lira tuttuğunu söyledi. Bende istediği 13 bin lirayı ona gönderdim. Ancak daha sonra ortadan kayboldu" dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli F.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin hiçbir zaman Almanya’da olmadığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamladıktan sonra adliyeye sevk edilen F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Dolandırıcı#İstanbul#Depremzede

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