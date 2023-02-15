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Depremzedelere yardım bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

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#Deprem#Dolandırıcılık#AFAD
Depremzedelere yardım bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 13:33

Sosyal medya hesapları üzerinden AFAD ve diğer yardım kurumlarının adını kullanarak depremzedeler için yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapan Yusuf Kalafat polis ekiplerince gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya üzerinden deprem bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda deprem bahanesiyle AFAD ve diğer yardım kurumlarının isimlerini kullanarak sahte internet siteleri oluşturup sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Ekipler sahte siteleri oluşturan şüphelinin Yusuf Kalafat olduğu belirlendi. Şüpheli dün gözaltına alındı.

Depremzedelere yardım bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Kalafat’ın üzerinde ve ikamet aramasında ele geçirilen çok sayıda dijital materyallere el konuldu. Kalafat emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Deprem#Dolandırıcılık#AFAD

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