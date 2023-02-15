Depremzedelere yardım bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya üzerinden deprem bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda deprem bahanesiyle AFAD ve diğer yardım kurumlarının isimlerini kullanarak sahte internet siteleri oluşturup sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Ekipler sahte siteleri oluşturan şüphelinin Yusuf Kalafat olduğu belirlendi. Şüpheli dün gözaltına alındı.

Kalafat’ın üzerinde ve ikamet aramasında ele geçirilen çok sayıda dijital materyallere el konuldu. Kalafat emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.