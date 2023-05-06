Depremzedelere söz: ‘Evleri, dükkanları 5 kuruş almadan yapacağım’

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin ve Muğla’daki mitinglerde konuştu. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:“Depremzedelere söz verdim. Evleri, dükkânları, ağılları yıkılan tüm depremzedelerin evlerini, işyerlerini ve ağıllarını yapacağım ve 5 kuruş para almadan onların hakkını teslim edeceğim.

BORÇLANMA OLMAYACAK

Anayasa diyor ki ‘İdarenin kusurundan kaynaklanan zararı idare telafi etmek zorundadır.’ Anayasa gereği olarak bunu sağlayacağız, depremzedelere evlerini, dükkânlarını yapacağız, teslim edeceğiz. Öyle bunların yaptığı gibi 20 yıl borçlanma olmayacak. ‘Kılıçdaroğlu gelirse temelini attığımız işyerleri, evler yapılmayacak.’ Niye, hangi gerekçeyle yapmayalım? Van depreminden sonra hâlâ insanların bir kısmı konteynerde oturuyor.

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KÖY OKULLARI AÇILACAK

Aile destekleri sigortasını Allah nasip ederse getireceğiz. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Beslenme çantası uygulamasına da son vereceğiz. Çocuk okula gidecek, arkadaşlarıyla beraber sütünü içecek, yemeğini yiyecek, karnı tok evine dönecek. Köy okullarını yeniden açacağız ve Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Toplumu ayrıştırmayacağız. Ahlakı, devlette adaleti egemen kılacağız. Kadın, erkek eşitliğini sağlayacağız. Kadına şiddeti engelleyeceğiz.”

Kılıçdaroğlu, dün gece katıldığı Karar TV yayınında da özetle şunları söyledi: “Centilmence bir yarış olmuyor. Bugüne kadar meydanlarda Sayın Erdoğan’ın adını telaffuz dahi etmedim. Ama karşı taraftan benim aklımın almayacağı o kadar çok suçlamalar var ki, şaşırdım kaldım. Ekonomiden, Türkiye’nin geleceğinden, demokrasiden kopalım istiyor.”

ÇAYA 15 TL FİYAT VAADİ

Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde çaya 15 TL taban fiyat vereceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Erdoğan, çayın anavatanı Rize’de, çayın taban fiyatına müjde verir gibi sadaka zammı açıkladı” diyerek şu açıklamayı yaptı: “Bu zamla yaş çay taban fiyatı 11.30 TL oldu. Maliyetleri bilmiyor mu? Biliyor elbette. 1 kg yaş çay yaprağının maliyeti 11.32 TL’yi buluyor. Ziraat odalarının analizlerini görmezden geliyor, üreticinin alın terini yok sayıyor, sadece çay baronlarının dediklerine kulak veriyor, onların çıkarlarını gözetiyorlar. Üretici bırakın gelecek yıl için kenara para koymayı, ürününü zararına satmaya zorlanıyor. Düzelteceğiz sevgili halkım, düzelteceğiz. Bay Kemal sözü veriyorum. 15 Mayıs’ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak. Ben bu ülkenin çay üreticisini hayat pahalılığı altında ezdirmem, ezdirmeyeceğim. Sözümden de dönmeyeceğim.”

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BURADA 850 BİN YENİ İSTİHDAM

MERSİN’i bölgenin en güçlü kentlerinden biri haline getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Orta Anadolu’nun bütün sanayi kentlerini demiryollarıyla Mersin’e ve İskenderun’a bağlayacağız. Dolayısıyla, sanayici fabrikasında üretiyorsa, demiryoluyla Mersin’e veya İskenderun limanlarına geldiği zaman ek bir ücret ödemeyecek. Böylece önümüzdeki 5 yıl içerisinde burada 850 bin yeni istihdam alanı yaratacağız. 5 yıl içerisinde İstanbul’un nüfusu yaklaşık 2.5 milyon azalacak. Bu bölge, Özel Ekonomi Bölgesi olacak. Maden rafinerisi de kuracağız, metal rafineriniz de olacak. Dolayısıyla dışarıdan pahalıya aldıklarımızı kendimiz üretip kendimiz satacağız. Kendimiz kazanacağız.”

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‘ORGANİZE SANAT BÖLGELERİ KURACAĞIZ’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medyadan “Bay Kemal’in Tahtası” adıyla yaptığı kampanya videosunun yedincisinde “organize sanat bölgeleri” kuracaklarını, dizi sektörüne verilecek desteklerle yıllık 5 milyar dolar ihracat hedefi konulacağını belirterek özetle şunları söyledi: “Organize sanat bölgeleriyle yaratıcı fikirleri dünya piyasasında değere sahip görsel ve dijital ürünlere dönüştüreceğiz. Yaratıcı kültür ekonomisini geliştirmek amacıyla İstanbul’da 2 özel endüstri bölgesi kuracağız. 1. bölge, sinema ve dizi-film şirketlerinin bölgesi olacak. İkinci özel endüstri bölgesinde animasyon ve dijital oyun odaklı şirketler yer alacak. Dijital Teknolojiler ve Sanatlar Üniversitesi açacağız.”

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MEMURA GECE 01.00 RANDEVUSU

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gece saat 01.00 için randevu verdiği memurlara, en düşük ücretin asgari ücretin 2.5 katına çıkaracağı sözünü verdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

21 BİN 265 TL OLACAK

“Memurlar perişan edilmiştir. Açıkça söylemek gerekirse tarumar edilmiştir. Evleri barkları viranedir. Borca sürüklenmişlerdir. Ben bu haksızlığa seyirci kalamam. Ben rakam insanıyım. Rakama bakarım, kararı veririm. 2012 yılında en düşük memur maaş asgari ücretin 2.5 katıydı. Şu anda bu oran 1.4’lere kadar geriledi. İşte bu yüzden iktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2.5 katına çıkaracağım. Yani bugünün tutarlarıyla söyleyecek olursam, en düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak.”