Depremzedelere bir yıllık kira desteği

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Depremzedeler için kurulan çadır kentleri ziyaret ettikten sonra açıklama yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

GEREKLİ TALİMATLARI VERDİM

“Millet olarak tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. 10 ilimizde ciddi yıkımlar oldu. Yaşadığımız acıyı tarif etmekte, kelimelerin kifayetsiz kaldığını gayet iyi biliyorum. Bölgeden 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine ülkemizin diğer illerine tahliye edilmiştir. Adıyaman’da ise yıkılan 1944 binada, 3 bin 225 vatandaşımız vefat ederken, 12 bin 432 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarılmıştır. Bizim inancımıza göre, bu tür afetlerde vefat edenlerin makamı şehadettir, şehitliktir. Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizin yakınları itibarıyla inşallah bu binaların hepsini 1 yıl içinde yetiştirmekte kararımız var. Gerek bakanımıza, gerek ilgili birimlerimize bu konuda gerekli talimatları verdim.

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500 KM’LİK ALANA YAYILDI

Deprem anından itibaren devletimiz tüm kurumları, personeli, teçhizatı, araç gereçleri ile arama kurtarma ve yardım faaliyetleriyle alanda olmuştur. Depremin yıkım etkisi 10 ilimize ve 500 kilometrelik bir alana yayıldığı için işimiz maalesef çok zor olmuştur. Buna bir de bölgede ilk müdahaleyi ve organizasyonu yapacak kamu görevlilerin çoğunun ya kendisinin ya ailesinin yıkımlar altında kalması da eklenmiştir. Bölgenin yakın dönemde rastlamadığımız şiddette bir kış yaşıyor olması da bir diğer engel olarak karşımıza çıkmıştır. Yolların bir kısmı depremin yol açtığı yıkıntılar, bir kısmı hava şartları bir kısmı da dışarıdan gelen ve içeride yoğunlaşan araçlar sebebiyle ciddi bir trafik yüküne maruz kalmıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen milletimizle birlikte devletimizin tüm imkânlarını deprem bölgesine AFAD’ın koordinesinde yönlendirdik. Ülkemizin diğer tüm şehirlerindeki kamu imkânlarını deprem bölgesi için harekete geçirdik.

MARKETLERİ SOYUYORLAR

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Afet bölgesi ve Olağanüstü Hal ilanı kararı aldık. Bununla bazı maalesef kendini bilmezler soygun yapıyorlar, marketleri soyuyorlar, işyerlerine saldırıyorlar, bazıları da suiistimaller peşinde koşuyorlar. Olağanüstü Hal ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış, bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığı anda, bunlara gerekli olan müeyyideler uygulanacaktır. Bu süreçte bazı eksiklikler, aksaklıklar da yaşanmıştır. Devletimiz ve milletimiz tüm imkânlarıyla depremzedelerin imdadına koşmuştur.

EV SAHİBİNE 5 BİN, KİRACIYA 2 BİN LİRA

Bir yıl içerisinde inşallah bu yıkılan binaları elimizdeki tip projelerle inşa edecek ve sahiplerine teslim edeceğiz. Çadırlarda kalmayan, kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. İster Adıyaman’da gidilebilecek konutlar varsa oralarda kira olabilir veya farklı illerde de kiralama suretiyle 1 yıl itibarıyla buralarda benim vatandaşlarım kalabilecek. Konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için 2 bin lira kira yardımı yapacağız . Bu arada biz inşallah konutları yapmış olacağız. Bütün bunlarla deprem bölgesinin her yerinde arı gibi çalışan ekiplerimizin, kamu görevlilerimizin, sivil toplum mensuplarımızın, gönüllülerimizin gayretine sahibiz. Gençlerimizin deprem bölgesindeki çalışmalara yardımcı olmak için nasıl çırpındığına bizzat şahidiz. Deprem yıkıntısı altında kalmasına, devam eden artçı sarsıntılar sebebiyle evine girememesine rağmen milletimizin de bizzat şahidiz. Allah milletimden razı olsun“

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12 BİN İŞ MAKİNESİ ÇALIŞIYOR

Seyyar mutfaklar, aşevleri, gönüllüler aracılığıyla depremzedelere ve yardım ekiplerimize sıcak yemek sağlıyoruz. Ordumuz, polisimiz, jandarmamız gerek güvenliğin temini gerekse yardım faaliyetlerinin yürütülmesinde aktif rol alıyor. Halihazırda TSK ile diğer güvenlik birimlerimize ait 26 gemi, 75 uçak, 81 helikopter ayrıca her çeşitten 12 binden fazla iş makinesi gece gündüz demeden bölgede çalışıyor.

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Ben halkımdan, tüm vatandaşlarımdan gerek deprem bölgesinde gerek bölge dışında, bu işin istismarını yapan hangi kurum ve kuruluş olursa olsun, hangi siyasi olursa olsun, lütfen bunlara inanmayın. Birlik beraberliğin olması gereken bir zamanda, bunu istismar edenlere prim vermeyin. Çünkü bu millet asildir, bu tür soysuzlara da gereken cevabı gerekli zamanda verecektir.

MÜDAHALELERİ İSTEDİĞİMİZ HIZA ÇIKARAMADIĞIMIZ BİR GERÇEKTİR

ERDOĞAN “Şu ana kadar 94 ayrı ülkeden gelen yardım teklifleri çerçevesinde ekipler ülkemize gelmeyi sürdürüyor” diyerek şöyle devam etti: “Yıkım öylesine büyük bir alanda öylesine çok büyük binayı etkilemişti ki yaklaşık 30 bini eğitimli arama kurtarma personeli olmak üzere 141 binden fazla kişiyle belkide dünyanın en büyük arama kurtarma ekibini bölgeye toplamamıza rağmen maalesef müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir. Milletimiz şahittir ki bakanlıkları, belediyeleri ve diğer tüm kurumlarıyla devletimizle hangi görüşten olursa olsun tüm sivil toplum kuruluşları da deprem bölgesi dışındaki vatandaşlarımızın her biri de, dünyanın dört bir yanından dostlarımız ve kardeşlerimiz de depremzedelerin yanında olmak için var gücüyle gayret göstermiştir. Yıkımın nispeten sınırlı kaldığı Şanlıurfa ve Kilis illerimizde arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış, enkaz kaldırma çalışmalarına geçilmiştir. Diğer illerimizdeki arama kurtarma çalışmalarını altında insan olan hiçbir bina bırakmayacak kararlılıkla sürdürüyoruz.”

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‘RASGELE YARDIM’ UYARISI

ERDOĞAN yardım planlamasına ilişkin şöyle konuştu: “Ülkemizin dört bir yanından ve yurtdışından deprem bölgesine yardım malzemeleri yağıyor. Deprem bölgesindeki yardımların belirli bir plan içerisinde toplanması, gönderilmesi ve dağıtılması gerekiyor. AFAD’la veya bölgede yardım faaliyeti yürüten Kızılay başta olmak üzere diğer kurumlarla irtibata geçmeden lütfen rasgele yardım toplayıp yola çıkarmayın. Çünkü şu anda bölgede en büyük problem dışarıdan gelen on binlerce aracın yol açtığı trafik ve bunların taşıdığı yardımların lojistiğinin sağlanmasıdır. Temel ihtiyaçlar konusunda sıkıntı yaşanmadığını biliyoruz. Önümüzdeki günler, haftalar ve aylar boyunca sürecek ihtiyaçların planlı karşılanması çok önemlidir.



AFAD’IN HER KURUŞU DEPREMZEDELERE



Nakdi yardımların AFAD üzerinden yapılması, istismarları ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir yöntemdir. İş dünyamızdan milletvekillerimize, öğrencilerimizden esnaflarımıza kadar her kesimden insanımızın AFAD hesaplarına yaptıkları yardımların her kuruşu deprem bölgesindeki faaliyetler için harcanmaktadır. Yüz binlerce konutuyla, altyapısıyla, üstyapısıyla, şehirlerimizin yeniden inşaası sürecinde de devlet hazinesinin yanı sıra, hem milletimizin hem de dünyanın desteğine ihtiyacımız olacak. Gönlü zengin herkesin kendi imkânınca yapacağı katkıyla bu süreçte devletin yanında yer alacağından şüphe duymuyorum.”

HANE BAŞINA 15 BİN LİRA

CUMHURBAŞKANI, daha önce 10 bin lira olarak açıkladığı depremzede ailelere ilk etapta yapılacak yardımın da 15 bin liraya çıkarıldığını duyurdu: “Hane başına taşınma yardımı ile birlikte 15 biner lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara özellikle kira yardımı yapacağız. Hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde bu yardımları giderek yaygınlaştırarak sürdüreceğiz. Deprem bölgesi başta olmak üzere ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Milletimiz deprem yıkıntıları altında inlerken, yağmacılık yapanlara da bu acıyı siyasi yağmaya dönüştürmek isteyen fırsatçılara da müsaade etmeyeceğiz.”

DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Adıyaman ve Malatya’da depremzedelerin kaldığı çadırkentleri ziyaret etti. Erdoğan, Adıyaman’daki çadırkent ziyaretinin ardından konuşma yaptığı kürsüye depremzede çocuklarla birlikte çıktı.