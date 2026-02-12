Depremzedelere 2 yıl ödemesiz faizsiz konut

Haberin Devamı

AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

İMKÂNSIZ DENİLENİ 3 YILDA YAPTIK

“Cuma günü ‘asrın felaketi’ olarak milli hafızamıza acıyla kazınan 6 Şubat depremlerinin üçüncü sene-i devriyesiydi. Şehitlerimizi yâd etmek üzere Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin de olduğu geniş bir heyetle depremin vurduğu 11 ilimizden biri olan Osmaniye’deydik. ‘Küllerinden doğdu yine Türkiye’nin gücüne bak’ temasıyla düzenlenen programda o gece toprağa verdiğimiz 53 bin 697 kardeşimizi bir kez daha hasretle andık. Söz verdiğimiz şekilde 433 bin 667’si konut, 21 bin 690’ı iş yeri olmak üzere tam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık. Devlet millet yürek yüreğe verdik, güç birliği yaptık, inandık, azmettik, çalıştık ve neticede ‘olmaz’ denileni, ‘imkânsız’ denileni 3 yılda hayata geçirdik.

SİYASET GEMİSİNİ YÜRÜTMENİN HESABINDALAR

Ama tüm bu gerçeklere rağmen, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu büyük başarısına rağmen ana muhalefet ve yoldaşları çıkıp bizi eleştiriyor. Yapılan işlere çamur atıyor. Deprem bölgesindeki çalışmaları küçümsüyor. Yönettikleri şehirlerde insanlar kışın ortasında susuzluktan kıvranırken; çöp, çamur, çukur hayatın rutini haline gelmişken bunlar utanmadan, sıkılmadan 6 Şubat depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Kahramanmaraş’taki yolları diline doluyor. Meydanlarda bedava ev sözü verdikleri depremzedelerimizin huzuruna tek bir eserle dahi çıkamayanlar bugün bize laf edemez. 3 yıl sonra bile ‘cekli-caklı’ cümleler dışında somut projeleri olmayanların 455 bin konutu teslim eden iktidarımıza dil uzatması sadece hadsizlik değil aynı zamanda edepsizliktir.

FAİZSİZ VE SABİT FİYATLA EV

Sosyal devlet ilkemizin vücut bulduğu alanların en başında afet zararlarının tazmini vardır. Son Kabine toplantımızda meseleyi enine boyuna değerlendirdik. Titiz bir çalışmayla milletimiz için en uygunu neyse onu ortaya çıkardık. Yaptığımız 455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Böylece altyapı dahil konut fiyatlarının yüzde 65’ini devletimiz ödüyor. Dahası, 2 yıl ödeme almayacağız. Vatandaşımız anahtarını teslim aldıktan 2 yıl sonra ödemeye başlayacak. 18 yıl boyunca da aynı fiyatla ödeyecek.

ORTALAMA 1.8 MİLYON LİRA

Konutlarımızı ortalama 1 milyon 890 bin liralık fiyatla vatandaşımıza sunacağız. 3+1 konutlarımız için ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek. Bu fiyat değişmeyecek; 18 yıl boyunca sabit, yani faizsiz olacak. Dediğim gibi, ödemeler anahtarlar teslim alındıktan 2 yıl sonra başlayacak. Peşin ödemek isteyen olursa Meclisimizde düzenleme yapacağız. 484 bin liradan, yani neredeyse dörtte biri fiyatına vatandaşlarımız bu evleri alabilecek. Bunu alırken kredi kullanmak isteyen vatandaşımıza da kamu bankalarımız gerekli kolaylığı sunacak. Köy evlerimizde altyapı maliyetlerini karşılayacak, ayrıca maliyet üzerinden yüzde 50 indirim yapacağız. Orada da ödemeler 18 yıl boyunca 8 bin 100 lira sabit taksitle olacak. Yine peşin almak isteyen vatandaşımız köy konutlarımızı da 448 bin liradan peşin olarak alabilecekler.”

DÜNYADA TÜRKİYE RÜZGÂRI

- “Bölgemizde ve dünyada birer kırılma anını sembolize eden gelişmelere hep beraber şahitlik ediyoruz. Kırgız edebiyatının abidevi isimlerinden Cengiz Aytmatov’un ‘Gün Olur Asra Bedel’ ifadesinde anlamını bulan bir dönemin tam göbeğindeyiz. Kral Abdullah’la oldukça muhtevalı, verimli, ikili ilişkilerimizi güçlendiren istişarelerimiz oldu. En kısa zamanda biz de Ürdün’e bir ziyarette bulunmayı arzu ediyoruz. Durmuyoruz değerli kardeşlerim, duramayız. Yapacağımız çok şey var. Bugün (dün) Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis’i ülkemizde ağırlayacağız. Yarın Sırbistan Başbakanı Sayın Vuçiç Ankara’ya gelecek. Pazartesi ve salı günleri ise inşallah Birleşik Arap Emirlikleri’ni ve Etiyopya’yı ziyaret edeceğiz. Dünyada ve bölgemizde tabiri caizse bir Türkiye rüzgârı esiyor.”

ANADOLU KADINININ BİN YILLIK ASALETİ

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan kıyafetinden dolayı sosyal medyada bir İYİ Parti üyesinin hedefi olan Mihalgazi Belediye Başkanı’nı ve Eskişehirli kadınları toplantıda ağırlarken şöyle dedi: “Bilhassa bir asır önce İstiklal Harbi’mizde olduğu gibi beyaz örtmelerini takıp, şalvarlarını giyerek Eskişehir Mihalgazi’den grup salonumuzu teşrif eden Belediye Başkanımız Zeynep Güneş’le birlikte tüm hanım kardeşlerime teşekkür ediyor, Anadolu kadınının bin yıllık asaletini yansıtan şu vakur duruşları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

28 ŞUBAT ARTIĞI

Milletten aldığı yetkiyle ilçesine üç dönemdir hizmet eden başarılı bir kadın siyasetçiyi; ‘Şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek değildir, ahırda inek sağmaktır’ diyerek tahkir etmeye kalkan 28 Şubat artığı bu faşizan, bu ukala, kibirli, alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum.”

MEYHANE JARGONU

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel’i de özetle şöyle eleştirdi:

“Açıkçası biz CHP’nin başındaki zattan bir siyaset ortaya koymasını, proje üretmesini, milletin ve coğrafyamızdaki mazlumların derdiyle dertlenmesini beklemiyoruz. Son kepazelikleriyle birlikte artık bundan ümidimiz kalmadı. Bari sorumlu, seviyeli, işgal ettiği koltuğa yakışır bir siyasi üslup benimsemesini; en azından bunu milletten ve CHP’li vatandaşlarımızdan esirgemesin. Hakaret etmeden, küfretmeden, tehdit etmeden, mikrofonu yumruklamadan, önüne gelene sataşmadan da bu ülkede siyaset yapılabileceğini öğrensin. Affınıza sığınarak söylüyorum; meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin.

SELEFİNDEN DE KÖTÜ ÇIKTI

Görüyoruz ki zaman değişiyor, dünya değişiyor, genel başkanlar değişiyor ama CHP’de ‘gelen gideni aratır’ gerçeği asla ve asla değişmiyor. Biz eskisini ‘oturduğu koltuğun hakkını vermiyor’ diye eleştiriyorduk; yerine gelen selefinden de kötü çıktı. Lafa gelince Türkiye’yi yönetmeye talipler ancak ne kendilerini ne de CHP’yi yönetebiliyorlar.”

BEYAZ YAZMASIYLA MECLİS’TE

- Beyaz yazmalı ve şalvarlı yöresel kıyafetinden dolayı sosyal medya üzerinden hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, dün benzer kıyafetli hemşerileriyle TBMM’de AK Parti Grubu’na konuk oldu. Erdoğan grup sıralarında Akgün ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan’la birlikte otururken locadaki diğer kadınları selamladı.

GÖREVİNİ DEVREDEN BAKANLARA TEŞEKKÜR

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını tamamladıktan sonra, “Kabinemizde iki bakanlıkta bir nöbet değişimi yaşandı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımıza yeni atamalar yaptık. Görevlerini devreden Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra birlikte mesai yapacağımız Adalet Bakanımız Akın Gürlek’e ve yeni İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi’ye Yüce Mevla’dan üstün muvaffakiyetler temenni ediyorum” dedi.

DEM HEYETİNİ KABUL ETTİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti’nde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ı dün Beştepe’de kabul etti. 1 saat süren görüşmede ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde gelinen son aşamayla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede; TBMM Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndaki rapor çalışmalarının da istişare edildiği öğrenildi. Suriye ve Irak sahadaki son gelişmelerin de gündeme geldiği bildirildi. Görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. DEM Parti İmralı Heyeti, 2024 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı ve PKK’nin feshiyle devam eden süreç boyunca dördüncü kez Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

BAHÇELİ: MHP YENİ BAKANLARIMIZIN ARKASINDA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bakan değişikliğine ilişkin açıklama yaparken özetle şöyle dedi: “Bir yanda Anayasa’nın amir ve havi hükümleri kapsamında, diğer yanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin doğası ve doğrusal nitelikli hükümleri dahilinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde görev değişikliği yaşanmıştır. Bu demokratik takdir ve tercih son derece hukuki ve meşru bir çizgide gerçekleşmiştir. Görevlerinden affını talep eden Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza teşekkür ediyor, bunların yerine kanun ve meşruiyet dairesinde atanan Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza ayrı ayrı başarılar diliyor, tebriklerimi iletiyorum. MHP, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tasavvurlarının yanı sıra ataması yapılan yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadır.”

EMİNE ERDOĞAN: DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Bugün hâlâ kadınların kılık kıyafeti yüzünden hakir görüldüğüne, bir kadının değerinin dış görünüşüyle ölçülmeye çalışıldığına, Batılı bir imaj taşımayan her kadının çağdışı sayıldığına üzülerek şahit oluyoruz. Demek ki hâlâ mücadele etmemiz, aşmamız gereken bir önyargı bariyeri var. O halde bizler daha çok çalışacağız” dedi. Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı’nca düzenlenen ‘Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı’nın kapanış programında kadınlara “Türk siyasetine kadın gücünün mührünü vurdunuz” diye seslenerek, hepsini tebrik etti.