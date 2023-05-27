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Depremzedeler oy kullanmak için memleketlerine döndü

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#Kırıkkale Valiliği#AFAD#Seçim
Depremzedeler oy kullanmak için memleketlerine döndü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 05:37

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadıkları şehirlerden ayrılarak Kırıkkale'ye gelen depremzedeler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2'nci turunda oy kullanmak için valilik tarafından ayarlanan otobüslerle memleketlerine gitti.

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Kırıkkale Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarında ve evlerde misafir edilen depremzedeler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2'nci turunda oy kullanmak için memleketlerine yolcu edildi. Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Hatay'a giden yaklaşık 145 depremzedenin yol masrafları ise AFAD tarafından karşılandı.

Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, bugün itibariyle yaklaşık 145 depremzedeyi memleketlerine sorunsuz olarak yolcu ettiklerini söyledi. Valilik olarak çağrı hatları üzerinden talepleri aldıklarını belirten Kurnaz, "Bugün akşam 145 depremzedemizi, deprem bölgesindeki illerimize transferlerini sorunsuz olarak sağladık. Kırıkkale ilimizde yaşayan depremzedelerimizin transferleri için valilik olarak çağrı hatları üzerinden taleplerini alıyoruz. Transferlerini de sağlamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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Depremzedeler oy kullanmak için memleketlerine döndü

"HİÇ KİMSENİN CEBİNE DOKUNMADAN İSTEDİĞİ YERE GÖTÜRÜYOR"

Kahramanmaraş'ta oy kullanacağını ifade eden Musa Sert, "Seçime gideceğim inşallah. Birinci turda da gittim. Birinci turda olduğu gibi ikinci turda da aynı şekilde reise vereceğiz. Hayırlısı ile kazandıracağız. Allah, devletimize milletimize hayırlı uğurlu eylesin. Taşıma ücretleri devletten. Hiç kimsenin cebine dokunmadan istediği yere götürüyor" şeklinde konuştu.

İlk turda oy kullanamadığını anlatan Nuriye Atçı, ikinci turda oyunu kullanmak için Osmaniye'ye gideceğini belirtti.

Hatay'a giden Fikri Ersoy ise "İlk turda gidemedik ama şimdi oy kullanmaya gidiyoruz. İnşallah istediğimiz adam kazanır" dedi.

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#Kırıkkale Valiliği#AFAD#Seçim

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