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Depremzedeler konteynerlerde

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#Muharrem Erkek
Depremzedeler konteynerlerde
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 07:00

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile ittifakın milletvekili adayları ve partililer Çanakkale Gelibolu’da Millet İttifakı’nın seçim bürosu açılışına katıldı.

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Konuşmasında 6 yıl önce Ayvacık’ta bir deprem olduğunu hatırlatan Muharrem Erkek şunları söyledi: “Ne acıdır ki Ayvacık’ta hala konteynerlerde yaşayan aileler var. Taşboğaz, Taşağıl, Tuzla ve Babadere köylerinde 42 aile konteynerlerde yaşamaya çalışıyor. Aralarında çocuklar, yaşlı teyzeler var. İnsan onuru ayaklar altında. 6 yıl geçmiş hala konteynerlerde yaşıyorlar. Hani diyorlar ya, ‘Bana 1 yıl müsaade edin’ diye. Son depremde tüm Türkiye gördü; o enkazın altında yönetim de kaldı. Onun için bu sistemi değiştireceğiz.” 

 

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#CHP#Özgür Özel#Muharrem Erkek

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