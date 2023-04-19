Depremzedeler konteynerlerde

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Konuşmasında 6 yıl önce Ayvacık’ta bir deprem olduğunu hatırlatan Muharrem Erkek şunları söyledi: “Ne acıdır ki Ayvacık’ta hala konteynerlerde yaşayan aileler var. Taşboğaz, Taşağıl, Tuzla ve Babadere köylerinde 42 aile konteynerlerde yaşamaya çalışıyor. Aralarında çocuklar, yaşlı teyzeler var. İnsan onuru ayaklar altında. 6 yıl geçmiş hala konteynerlerde yaşıyorlar. Hani diyorlar ya, ‘Bana 1 yıl müsaade edin’ diye. Son depremde tüm Türkiye gördü; o enkazın altında yönetim de kaldı. Onun için bu sistemi değiştireceğiz.”