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Depremzedeler istedikleri ilde LGS’ye girecek

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#LGS#Deprem#Mahmut Özer
Depremzedeler istedikleri ilde LGS’ye girecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 07:00

Liselere Geçiş Sınavı’yla ilgili kılavuz yayınlandı. Buna göre sınav ülke genelinde 4 Haziran’da yapılacak. Deprem bölgesindeki öğrenciler istedikleri ilde sınava girebilecek.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran’da yapılacağını söyledi. Sınava ait başvuru ve uygulama kılavuzu bakanlığa ait internet adresinde yayınlandı. Buna göre; deprem bölgesindeki öğrenciler istedikleri ilde sınava girebilecek. Bakan Özer, sınavla ilgili şu detayları verdi:

BAŞVURULAR 3-13 NİSAN’DA

“Sınav başvuruları, yurtdışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç merkezi olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan’da yapılacak. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecekler.

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Depremzedeler istedikleri ilde LGS’ye girecek

SORULAR SADECE İLK DÖNEMDEN

Bu durumda olan öğrencilerimiz, başvuru döneminde sınava gireceği il ve ilçe tercihini yapabilecek.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Daha önce de duyurmuştuk bu yıl öğrencilerimiz ikinci dönem konularından sorumlu olmayacaklar.”

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs’tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Sınav sonuçları 26 Haziran’da www.meb.gov.tr adresinde açıklanacak.

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#LGS#Deprem#Mahmut Özer

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